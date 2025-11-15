El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Calle Curruca de Valladolid, donde se produjeron los hechos. Google Maps

Valladolid

Arde de madrugada un coche aparcado en una calle de Pajarillos

El suceso se registró sobre las 3:00 horas de este sábado en Curruca

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

El incendio en un vehículo aparcado en la vía pública obligó en la madrugada de este sábado a intervenir a los Bomberos de Valladolid y a agentes de la Policía Municipal y Nacional. El fuego se registró poco antes de las 3:00 horas en la calle Curruca, en el barrio de Pajarillos, cuando una llamada alertó a los servicios de emergencias de que un turismo que estaba estacionado en esa vía había comenzado a arder sin motivo aparente.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de los Bomberos de Valladolid, así como policías municipales y nacionales. La rápida intervención fue determinante para evitar que las llamas se propagaran a otros vehículos y mobiliario próximo.

Una vez sofocado el fuego, el coche en cuestión fue trasladado a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía para su inspección.

