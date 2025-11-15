Arde de madrugada un coche aparcado en una calle de Pajarillos

El Norte Valladolid Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:10 Comenta Compartir

El incendio en un vehículo aparcado en la vía pública obligó en la madrugada de este sábado a intervenir a los Bomberos de Valladolid y a agentes de la Policía Municipal y Nacional. El fuego se registró poco antes de las 3:00 horas en la calle Curruca, en el barrio de Pajarillos, cuando una llamada alertó a los servicios de emergencias de que un turismo que estaba estacionado en esa vía había comenzado a arder sin motivo aparente.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de los Bomberos de Valladolid, así como policías municipales y nacionales. La rápida intervención fue determinante para evitar que las llamas se propagaran a otros vehículos y mobiliario próximo.

Una vez sofocado el fuego, el coche en cuestión fue trasladado a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía para su inspección.

