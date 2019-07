ARCR, experiencia y profesionalidad en todos los servicios de la construcción

El equipo de ARCR ofrece proyectos llave en mano. / ARCR La empresa, ubicada en La Flecha, ofrece a sus clientes proyectos llave en mano con lo que consigue precios más económicos y tiempos más reducidos en la ejecución de la obra EL NORTE. Valladolid Jueves, 18 julio 2019, 07:42

ARCR, empresa de servicios integrales en el ámbito de la construcción y con más de 30 años de experiencia, ofrece un servicio completo a sus clientes desde las estimaciones de costos iniciales, propuestas de desarrollo, diseño y planificación de gastos, hasta la entrega de la obra.

La eficacia con la que trabaja ARCR no solo la reconocen sus clientes, sino también el propio sector, como lo demuestra su galardón en el certamen 'Best Franchisee of the World 2014' (Mejor Franquiciado del Mundo 2014) que se celebró en la ciudad italiana de Florencia. Un premio en el que compitieron con 300 compañías de 38 países, y que reconoció el buen trabajo realizado por la empresa multiservicios del hogar en Valladolid.

El equipo de ARCR, formado por la arquitecta Carolina Antón, el Arquitecto Técnico Enrique González y la empresa constructora y de reformas que dirige Francisco Javier Antón, ofrece todo tipo de servicios en el ámbito de la arquitectura, las reformas y la construcción.

«Realizamos desde pequeñas reformas, hasta obra nueva. Ofrecemos proyectos llave en mano con lo que conseguimos precios más económicos y tiempo de ejecución del trabajo mucho más reducido. Como ejemplo nuestra promoción de chalets en Aldeamayor Golf donde contamos con viviendas de 150 m2 a 300 m2 en parcelas de 740 m2 con distintos diseños y de la que puede obtener una cumplida información llamando al teléfono 659 010 778 o a través de la web arcr.es», apunta la arquitecta Carolina Antón.

Reforma de una cocina realizada por ARCR. / ARCR

La ventaja de contar con ARCR, empresa ubicada en calle Morales, 1 de La Flecha, junto al colegio público Raimundo de Blas, es que no hay que subcontratar ningún tipo de servicio, «si necesita un arquitecto o arquitecto técnico lo tenemos, si necesita hacer una reforma se la realizamos nosotros mismos y lo mismo sucede si quiere construir una casa. Además le asesoramos en todo el proceso, como por ejemplo en la elección de los mejores materiales para su reforma o para la construcción de su nueva casa y siempre adaptándonos a su presupuesto», apunta Carolina Antón.

Información:

ARCR

Teléfono: 983 281 651

Web: https:// www.reformavalladolid.com.es/