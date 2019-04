Archivan la denuncia contra la alcaldesa de Boecillo interpuesta por los portavoces de la oposición Mª Ángeles Rincón, alcaldesa de Boecillo. / El Norte En su sentencia, la Audiencia Provincial determinó que los hechos denunciados no tienen entidad penal y que el ayuntamiento actuó buscando el interés de los vecinos de Boecillo EL NORTE Valladolid Jueves, 11 abril 2019, 14:22

Los tres portavoces de la oposición del Ayuntamiento de Boecillo interpusieron una denuncia por posible prevaricación administrativa en la licitación de la piscina. Dicha denuncia quedó sobreseída de forma provisional en el juzgado de Instrucción número 4 y posteriormente, de forma definitiva, por la Audiencia Provincial al considerar que dicha denuncia no tenía entidad penal.

El recurso de apelación se motivó esencialmente respecto al procedimiento elegido por el ayuntamiento de Boecillo para la contratación de la gestión de la piscina municipal del municipio y su cafetería, ya que se realizó mediante procedimiento negociado sin publicidad debido a las fechas en las que se encontraban.

La audiencia recuerda en su sentencia que la empresa anterior que gestionaba la piscina renunció a continuar con la explotación de la piscina en el último momento. Esta situación hizo que «el Ayuntamiento ante tal renuncia, optó por resolver el problema ante la inminencia de la temporada de piscina, por el procedimiento de urgencia, procedimiento negociado sin publicidad, buscando el interés de los ciudadanos de la localidad».

Reitera en la sentencia que «los hechos no tienen entidad penal». «No basta para estar ante un hecho con entidad penal, una mera irregularidad administrativa, se requiere algo más, esa resolución administrativa ha de ser evidente, llamativa, flagrante y clamorosa».

De este procedimiento lo más llamativo son las declaraciones de los tres portavoces de la oposición. La portavoz del PSOE señaló en sus declaraciones «que tiene una motivación e interés político», que ella «ha hecho pública su negativa a que la Alcaldesa continuase en el cargo, varias veces y en varias ocasiones», que «no ha sufrido ningún perjuicio económico por la Adjudicación, que desconoce si el Ayuntamiento o las arcas municipales lo ha sufrido y que desconoce quién determinó que fuera un contrato de gestión de servicio público» y que «no recuerda si consta un informe jurídico de la técnica de contratación favorable a la adjudicación».

Por su parte el portavoz de IU-Boecillo Toma la Palabra, en sus intervenciones básicamente señala que «desconoce» todo: el importe del contrato, si hay algún perjudicado, quién redactó los pliegos, si hay informes técnicos favorables, quien decidió el tipo de contrato, si hubo publicidad de la adjudicación, si la anterior empresa se dio de baja, si hubo razones de urgencia en la adjudicación de otra empresa. Manifestó desconocer todo en relación con la contratación y, sin embargo, sí señala que «simplemente lo leyó y se adhirió a la denuncia».

De igual modo, el portavoz del PP también manifiesta desconocer la mayor parte de los extremos del contrato, si hay algún perjudicado por este contrato, desconoce si había o no canon y su importe, quien es el técnico que redactó los pliegos, quien determina el tipo de contrato, manifiesta no saber que es un contrato de gestión de servicios público, si hubo publicidad, señala que «no existían razones de urgencia para adjudicar la piscina» y cuando se le pregunta que porqué entiende que la adjudicación es contraria a derecho o es nula, no sabe contestar y se remite a la denuncia.

Mª Ángeles Rincón muestra con ello su convencimiento de que el archivo de esta causa demuestra que algunos partidos han intentado manchar su honorabilidad de la gestión municipal del ayuntamiento de Boecillo y la Justicia les ha quitado la razón, demostrando demostrado el buen hacer del equipo municipal que ella ha encabezado estos años.