«Aprender inglés pasados los 50 es posible y además beneficioso»

Catherine Park, directora de Warwick House, academia con casi cuatro décadas de experiencia en Valladolid, habla de los beneficios de aprender un idioma más alla de los cincuenta

Existe la opinión general de que, con la edad, cuesta más aprender…, o incluso que hay un punto en el que ya es demasiado tarde, especialmente si hablamos de cuentas pendientes como aprender inglés. Sin embargo, la realidad es muy diferente, y de hecho ejercitar la mente tiene un papel fundamental a la hora de afrontar la etapa madura de la vida.

La academia de inglés Warwick House, con casi cuatro décadas de experiencia en Valladolid, está siempre muy pendiente de la transformación de la sociedad vallisoletana y por primera vez en la ciudad lanza un grupo de aprendizaje de inglés específico para mayores de 50 años. Bajo el nombre 'Golden Groups', el curso dará comienzo el próximo octubre.

-¿Es posible aprender inglés pasados los 50?

-Sí, es posible aprender inglés a cualquier edad. De hecho, aprender inglés en la edad adulta no solo es posible, sino que además aporta numerosos beneficios. Por ejemplo: ejercita la mente; permite ser más independiente a la hora de viajar y comunicarse con personas de otros países; es una puerta de acceso a contenidos en inglés en Internet, revistas, libros, etc. Otro factor importante es la motivación, esencial para aprender un idioma. Las personas mayores de 50 que deciden aprender inglés tienen muy claros sus objetivos, y, al entender los beneficios, aumenta su motivación. No faltan a clase y siempre vienen con las tareas hechas. Con la madurez vamos conociendo mejor nuestro modo de aprendizaje y contamos con más tiempo para disfrutar de esta actividad.

-¿Pero cuesta más aprender cuanto más mayores nos hacemos?

-No, no necesariamente cuesta más. Simplemente el ritmo es diferente ya que nuestra dedicación depende de diferentes factores. Además, cuando entramos en la vida adulta, centramos nuestro esfuerzo en áreas que realmente nos interesan, nos gustan o nos hacen verdadera falta. Sabemos discriminar perfectamente entre aquello que supone un 'esfuerzo innecesario' y lo que realmente queremos hacer. Es decir que las motivaciones están muy definidas. A diferencia de los jóvenes, que suelen ver el inglés como una necesidad de cara a los estudios o el trabajo, los adultos en esta edad enfocan su aprendizaje como una decisión voluntaria.

-¿Cómo plantean sus 'Golden Groups' en Warwick House?

-Los 'Golden Groups', que pondremos en marcha a partir de octubre de este año y cuyo plazo de inscripción está ya abierto, serán grupos reducidos y organizados por nivel. Tendrán lugar por las mañanas, en clases de una hora y media cada semana, para que nuestros alumnos las puedan compaginar con sus otras actividades. Las clases serán de inglés general y se basarán en un método comunicativo, haciendo uso de la lengua desde el primer momento. De esta forma, se podrá practicar inglés al mismo tiempo que nuestros alumnos se divierten y comparten aficiones con otras personas. Estamos seguros de que todos se sentirán como en casa y disfrutarán mucho, al igual que lo harán sus profesores. La experiencia vital y profesional aportará un gran valor. La verdad es que nos hace mucha ilusión comenzar con esta actividad.

-¿Y tienen planes de futuro?

-Sí, una vez estén los grupos en marcha nos gustaría ofrecer actividades complementarias en inglés para nuestros alumnos, según los intereses que ellos nos muestren: un club de lectura, clases temáticas o incluso algún viaje a Inglaterra… ¡nunca se sabe!

