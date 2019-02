Las aportaciones a colegios concertados pueden acarrear 1.250 euros de multa si no se justifican

Escuelas Católicas de Castilla y León: «Son donativos, no cuotas»

Leandro Roldán

Las aguas, defiende, deben volver a su cauce, si bien es un hecho que el asunto ha provocado cierta confusión y más de una consulta, además de protagonizar no pocas charlas del café. «En un principio llegó a dar la impresión de que había un cambio de criterio por parte de Hacienda, pero cuando el comunicado del Ministerio aclaró que no era así, sino que sólo se habían producido 'requerimientos puntuales' por casos mal aplicados que no han sido en Castilla y León, creemos que no hay razón para seguir dando vueltas al asunto». Según explica Leandro Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León, «parece que todo parte de unos casos en los que algún contribuyente se desgravó algún tipo de servicio de comedor o guardería, lo que no cuadró con los datos en poder del fisco». «Las aportaciones de las que estamos hablando son voluntarias, es decir, donativos, amparadas por la ley; en el caso de nuestra comunidad autónoma hay incluso un decreto de servicios complementarios del año pasado».

«Es cierto que dio la impresión de que la Agencia Tributaria iba a a revisar a todos los contribuyentes, incluso con carácter retroactivo, pero no parece que vaya a ser el caso y, de serlo, no tiene por qué provocar intranquilidad; las familias están en su derecho de hacer estas aportaciones y las instituciones en el suyo de recibirlas».

El representante de los colegios católicos, una red a la que están adscritos el 90% de los centros concertados -son 182 en Castilla y León, con más de cien mil alumnos, de los que 44 están en Valladolid, con 26.000 escolares- aclara que «no es el colegio, sino la institución educativa o fundación correspondiente la que recibe las aportaciones, que están destinadas a cubrir aquello a lo que no llega el concierto». «No es una cuota, es algo totalmente voluntario y no hay contraprestación individual por el donativo, ya que los destinatarios son el conjunto de la comunidad educativa -añade-. Los padres que optan por no hacer la aportación en ningún caso pueden verse perjudicados con respecto a los que sí la realizan».

La asociación explica que los padres reciben a principio de curso una carta en la que se les informa tanto de la posibilidad de hacer la aportación como del derecho que les ampara para desgravarla, de acuerdo con la ley de mecenazgo de 2002. «Cuando llega el momento de hacer la declaración de la renta, se expide el certificado que lo acredita y a la vez se informa a la Agencia Tributaria, para que pueda cruzar los datos si lo estima oportuno». Roldán insiste en que «la transparencia es total y los colegios rinden cuentas todos los años tanto a los consejos escolares como a la administración tributaria».