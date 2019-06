Así han aparecido dos vehículos bien aparcados en la avenida de Irún de Valladolid Estado de los vehículos afectados. El blanco, incluso, fue desplazado. / Twitter Policía Municipal La Policía Municipal hace un llamamiento a la colaboración ciudadana por si alguien ha sido testigo del incidente FIDELA MAÑOSO LARGO Valladolid Lunes, 10 junio 2019, 11:29

Dejaron bien estacionados sus vehículos en la avenida de Irún, pero algo ha ocurrido esta noche, no se sabe cómo ha sido, y esta mañana han aparecido con daños importantes, incluso uno de ellos desplazado del aparcamiento, por lo que ha golpeado al segundo.

Lo curioso es que no han sido los propietarios los que han llamado a la Policía Municipal para avisar de la ingrata sorpresa con la que se hubieran encontrado por la mañana, sino un viandante que pasaba por la zona y al comprobar los destrozos ha dado aviso. Los agentes tomaron nota de la matrícula de los turismos afectados por el incidente para avisar a sus dueños y ponerles en antecedentes... pero curiosamente los vehículos no están matriculados en la capital por lo que hasta este momento no se ha podido localizar a sus conductores.

Lo más probable, según cree la Policía Municipal, es que los daños se los haya causado un vehículo de grandes dimensiones. Pero para cerciosarse hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana por si alguien pudiera haber sido testigo de los hechos. Y es que el autor no ha dejado ni una triste nota, como procede en estos casos, aunque bien es verdad que no es lo habitual y se opta por el escaqueo.