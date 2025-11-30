El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches

La ausencia de iluminación, al margen de las deficientes condiciones en las que se encuentra la propia explanada, repleta de socavones y encharcada de manera ... casi perpetua, han convertido el improvisado aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia en un blanco fácil para los delincuentes que, en los últimos meses, suman decenas de robos en el interior de vehículos, muchos de ellos concentrados en los barrios del este de la capital y muchos de ellos cometidos precisamente en el barrio de Delicias en el que se encuentra dicho estacionamiento. Y allí, en su singular entrada, un boquete abierto en el muro de los antiguos talleres de Renfe, acaba de colocar un aparente afectado por un robo en su vehículo un llamativo cartel dirigido (con reiterados insultos de por medio) al delincuente que «se está dedicando a robar cosas de los coches».

Al ladrón, al que tilda hasta en tres ocasiones, y con letras mayúsculas, de «hijo de la gran puta», le advierte de que «ha sido grabado y denunciado a la Policía Nacional» y le anticipa que los agentes, cuando sea identificado, «ya se pondrán en contacto» con él.

El Ayuntamiento anunció en abril su intención de «asfaltar, señalizar e iluminar» la parcela de los antiguos talleres de Renfe

Tan singular mensaje, impreso en un folio pegado con cinta de embalar, es el único cartel que luce el acceso al improvisado aparcamiento de tierra, con capacidad para 165 vehículos –un vergel para los delincuentes–, habilitado en un lejano 5 de julio de 2022 para facilitar inicialmente plazas de estacionamiento a los vecinos de las calles Loza y Panaderos afectados por las obras de urbanización en superficie y de construcción del triple túnel para vehículos y peatones (concluidas el 4 de abril de 2023) entre Panaderos y Estación y la avenida de Segovia. El suelo, propiedad de Renfe, se mantuvo después como estacionamiento abierto, con un uso vinculado temporalmente a las obras de integración ferroviaria del entorno, que concluyeron el 31 de marzo de 2025, cuando se remató la urbanización en superficie en torno a los túneles de Panaderos y Labradores.

Arriba, charcos en el firme irregular de la explanada del estacionamiento. Debajo, a la izquierda, el acceso al aparcamiento desde la avenida de Segovia y detalle (derecha) del cartel colocado en la entrada. J. S.

El espacio debía cerrarse a continuación. Pero el Ayuntamiento solicitó entonces a Renfe, y así lo ratificó la compañía ferroviaria por escrito el 1 de abril, la cesión temporal del uso del suelo para mantener la explanada abierta al aparcamiento libre de los vecinos, y de quien quiera utilizarla, del entorno. Y también entonces se anunció, tal y como explicó el concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez, que el terreno se iba a acondicionar «mejorando los accesos, asfaltando el firme y mejorando la iluminación». De aquel compromiso se cumplen hoy mismo siete meses. Y el aparcamiento continúa como estaba.

Así, no hay señalización que indique su existencia o marcas viales en la calzada de la avenida de Segovia que muestren que el boquete en el muro de los viejos talleres es un punto de entrada y de salida de vehículos. Y tampoco se ha allanado siquiera su irregular firme, repleto de socavones fruto del paso de camiones y maquinaria pesada hacia los terrenos ferroviarios, o colocado iluminación para mejorar, al menos, la seguridad de las decenas de conductores, y para la integridad de los propios vehículos, que utilizan a diario el aparcamiento.

Más de un millar de viviendas

La explanada, de hecho, se ha convertido en los últimos meses en un barrizal con numerosos charcos que dificultan el tránsito de los conductores que dejan allí sus coches. Y por la noche carece de la más mínima iluminación. Así que no es de extrañar que este espacio se haya convertido en blanco de los delincuentes a la hora de garantizar su impunidad para romper ventanillas o forzar puertas y desvalijar el interior de los vehículos estacionados. De ello advierte desde hace algunos días el llamativo mensaje colocado por algún presumible afectado por dichos robos.

Y todo ello a la espera de que el Consistorio acondicione una explanada de tierra. El titular de Movilidad, en este sentido, apuntó en abril a que iba a solicitar a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que será su futura titular cuando el terreno sea descontaminado y entregado para su urbanización (allí se prevé levantar más de un millar de viviendas), que mejore esta parcela y anticipó que, de no ser así, sería el propio Ayuntamiento el que urbanizara el terreno con vistas a su mantenimiento de medio plazo como aparcamiento gratuito.