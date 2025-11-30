El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El cartel dirigido al autor de los robos en el interior de vehículos en la entrada al aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia. J. Sanz

Valladolid

El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches

La explanada, que luce un cartel con insultos a los delincuentes, carece de farolas y espera su acondicionamiento desde hace siete meses

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 15:22

La ausencia de iluminación, al margen de las deficientes condiciones en las que se encuentra la propia explanada, repleta de socavones y encharcada de manera ... casi perpetua, han convertido el improvisado aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia en un blanco fácil para los delincuentes que, en los últimos meses, suman decenas de robos en el interior de vehículos, muchos de ellos concentrados en los barrios del este de la capital y muchos de ellos cometidos precisamente en el barrio de Delicias en el que se encuentra dicho estacionamiento. Y allí, en su singular entrada, un boquete abierto en el muro de los antiguos talleres de Renfe, acaba de colocar un aparente afectado por un robo en su vehículo un llamativo cartel dirigido (con reiterados insultos de por medio) al delincuente que «se está dedicando a robar cosas de los coches».

