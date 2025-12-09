Antonio Piedra da nombre a la plaza de Las Norias para ser «punto de encuentro de la cultura»

Dice con gracia Antonio Piedra que a pesar de estar jubilado se ha vuelto a hacer funcionario. «Un amigo que está aquí me dijo hace ... un par de días que soy un canalla. Que vuelvo a ser un funcionario en activo, que me han dado una plaza y todo», cuenta el poeta. Humor a parte y de forma literal, la broma de su amigo se hizo realidad este martes en el corazón del Parque de las Norias de Santa Victoria. Allí se ha inaugurado esta mañana la plaza Antonio Piedra en homenaje al poeta, ensayista y director de la Fundación Jorge Guillén, en el mismo punto donde se ubica la sede de la organización.

«¿Podría resumir mis palabras en una expresión máxima? Sí, gracias. Una palabra que comprendimos de niños sin darnos cuenta, como si fuéramos filólogos de altos vuelos», ha proseguido el homenajeado, quien se ha autodefinido como de lágrima fácil, aunque ha aguantado. «Esto es una gracia que me ha llegado de cielo, sin poner ni un ladrillo ni un adobo». El escritor ha estado acompañado por amigos, antiguos compañeros de la universidad, del instituto y también por familiares, como su nieto Marquitos.

«Esta mañana me ha dicho que está muy orgulloso, que aquí iba venir y pues mira ahí está. Y también quiere una plaza», ha bromeado. En cualquier caso, el poeta ya tiene su plaza, con lo que la ciudad reconoce la trayectoria al también profesor universitario, estudioso de la literatura y figura clave en la preservación y difusión del patrimonio literario del siglo XX. La decisión de poner el nombre del poeta a la plazoleta que se abre junto a la azucarera se concretó por el Ayuntamiento de Valladolid hace un mes, si bien la inauguración no se ha llevado a cabo hasta este martes.

La ubicación, allí, en el parque de Las Norias de Santa Victoria, también ha sido la protagonista de algún chascarrillo. «Todo el mundo tiene que preguntar, porque no sabe dónde está. Pues imagínense ahora con este nombre, pues menos. Gracias por haberme emplazado en esta fantasía que es el callejero de Valladolid. Una fábula que hace de la historia un jardín por el que libremente pasean todos los vallisoletanos», ha zanjado el poeta.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha ensalzado la labor que Antonio Piedra realiza al frente de la Fundación Jorge Guillén. «Ha permitido situar a Valladolid como un referente en el estudio y difusión del patrimonio literario español y gracias a su impulso constante esta ciudad mantiene vivo el espíritu creativo de Jorge Guillén y abre sus puertas a nuevas generaciones de lectores y creadores», ha apuntado el regidor. La zona acoge la histórica Casa de Ingenieros, destinada a convertirse en el Centro Francisco Pino de Poesía Experimental, cuando se ampliará la oferta cultural en el entorno que ahora solo ocupa la fundación.

De esta forma, el entorno de Delicias suma otra nueva inauguración en escasos meses. La de la plaza de Antonio Piedra se añade a otras nuevas denominaciones abiertas al otro lado de la ya desaparecida Vía de Ariza, como la de Jesús Redondo Román, el dibujante que dio otra vida a 'El Capitán Trueno', ubicada en la zona de la Ciudad de la Comunicación, o la de Alonso de Santos, en el nuevo barrio de los Cuarteles.