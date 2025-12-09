El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Piedra posa con la placa conmemorativa en la plaza a la que ahora da nombre.

Antonio Piedra posa con la placa conmemorativa en la plaza a la que ahora da nombre. Alberto Mingueza
Valladolid

Antonio Piedra da nombre a la plaza de Las Norias para ser «punto de encuentro de la cultura»

El espacio urbano, recuperado en 2007, reúne la sede de la Fundación Jorge Guillén y el futuro Centro Francisco Pino de Poesía Experimental

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:01

Comenta

Dice con gracia Antonio Piedra que a pesar de estar jubilado se ha vuelto a hacer funcionario. «Un amigo que está aquí me dijo hace ... un par de días que soy un canalla. Que vuelvo a ser un funcionario en activo, que me han dado una plaza y todo», cuenta el poeta. Humor a parte y de forma literal, la broma de su amigo se hizo realidad este martes en el corazón del Parque de las Norias de Santa Victoria. Allí se ha inaugurado esta mañana la plaza Antonio Piedra en homenaje al poeta, ensayista y director de la Fundación Jorge Guillén, en el mismo punto donde se ubica la sede de la organización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    Tres accidentes en apenas hora y media colapsan la A-62 en Tordesillas
  4. 4

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  5. 5

    Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  6. 6

    Casi la mitad de los alcaldes no cobran un solo euro y 16 duplican el salario mínimo
  7. 7

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  8. 8

    Los grafiteros más veteranos de Valladolid caen a sus 60 años y pagarán 750 euros de multa
  9. 9 Detenido por agredir a un guardia civil en un control en Carrión
  10. 10

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Antonio Piedra da nombre a la plaza de Las Norias para ser «punto de encuentro de la cultura»