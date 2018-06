La Antigua limpiará su interior para mostrar una luz desconocida La iglesia de la Antigua en la actualidad. / Alberto Poncela Restos de humedades ya secas, suciedad y humo de cuando se utilizó como almacén provocaron su actual aspecto lóbrego ANTONIO G. ENCINAS Lunes, 25 junio 2018, 07:37

El contraste al entrar desde la calle es brutal. La piedra blanca de la fachada no anticipa la lobreguez de las paredes interiores de La Antigua, oscuras, sucias, con restos de manchas antiguas de humedades en las bóvedas. La iluminación artificial apenas consigue mitigar la sensación de angostura, como bien saben los fotógrafos que se enfrentan a ella cuando retratan alguna de las treinta bodas que se ofician allí al año. La negrura de las piedras del templo es producto, entre otras cosas, de su pasado como almacén militar, cuando estaba prácticamente en ruinas. «Aquí se cocinaba, se calentaban con estufas de carbón», explica el párroco, Paulino González Galindo, a quien le han llegado estos testimonios por el medio del boca a oreja de los feligreses. Jesús García Gallo, delegado de Patrimonio del Arzobispado, lo corrobora.«Durante cincuenta años estuvo cerrado y se utilizó como almacén de intendencia, con mulas, cocina de leña, carbón...»

Dentro hace frío. Es por la humedad. Se condensa en los puntos más frescos de la iglesia y allí, en una baldosa junto al altar o en las piedras que llevan al confesionario, parece brotar el agua. Cierto que cerca pasaba el cauce del Esgueva, aunque en este caso no parecen filtraciones, explica García Gallo. Para las bodas utilizan una alfombra roja que después hay que retirar para que no se empape.

Ahora, La Antigua, el templo edificado en el siglo XII y reconstruido piedra a piedra en el siglo XX tras muchas intervenciones a lo largo de su historia, se va a enfrentar a una rehabilitación que cambiará por completo el modo en que los vallisoletanos la han conocido. La piedra volverá a ser blanca. Blanquísima. Como, de hecho, debía aparecer a finales del siglo XIX, cuando Martí y Monsó escribió 'Estudios histórico-artísticos: relativos principalmente a Valladolid'. Allí especificaba, y mostraba una foto, que el templo, por dentro, aparecía enlucido.

Además, la iluminación cambiará por completo para ser más eficiente, con los consabidos leds, reducir la factura y, al mismo tiempo, ampliar la luminosidad de un templo que es una de las referencias estéticas de la ciudad.

Arriba, la iglesia durante los años cincuenta, cuando se reabrió al culto. Abajo a la izquierda, el interior, en una fotografía del ligro de Martí y Monsó en 1898 y a la derecha la iglesia en la década de 1910, antes de su reconstrucción. / Archivo Muncipal

El coste de la obra será de 300.000 euros, aproximadamente. Lo más novedoso, sin embargo, es que la pagará la parroquia. Porque el proyecto arranca muchos años atrás, cuando Paulino González, doce años ya al frente, decidió empezar a ahorrar para acometer la limpieza que La Antigua merece. «La parroquia va a pagar una cantidad que tiene como fondo de ahorros, algo menos de la mitad del total», señala García Gallo. Para que la obra se pueda ejecutar al completo sin más demoras, el Arzobispado hará un préstamo por la cantidad que resta y la propia parroquia irá devolviéndoselo en los próximos años.

«Pedimos la colaboración de todos porque esta es una iglesia emblemática, así que se abrirá una suscripción», explica Paulino González. Todo el mundo puede colaborar porque, explican, La Antigua no es solo una iglesia o un monumento, es parte de ese patrimonio que la ciudad debe cuidar y conservar. Y García Gallo recuerda un dato interesante:«Hay desgravaciones fiscales para los donativos a la parroquia».

El Norte de Castilla recoge la noticia de la reapertura para el culto de la iglesia de Santa María de la Antigua en 1952.

Las primeras catas de prueba ya se han realizado. Si se observa la bóveda principal, a ambos lados, se aprecian unas cuantas piedras absolutamente blancas. También al lado del confesionario emerge un lunar claro, incoherente con el negro de alrededor. «Nos han dicho que aún va a quedar más limpio que como está esa piedra», explican el párroco y el delegado de Patrimonio. Y es que la obra es muy similar a la que se ha realizado en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, en Laguna de Duero, que sin embargo tenía mucha menos necesidad de limpieza que La Antigua.En ese caso se ha realizado una limpieza externa e interna.

El visto bueno de Patrimonio ya lo tienen. Fechado el pasado 9 de mayo, «autoriza el proyecto de ejecución de las obras de restauración del interior de la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua», explica el escrito, que recuerda que este permiso «no exime» de la obtención de la pertinente licencia municipal.

Paulino González, párroco de la iglesia, muestra una de las catas.

Vinculada al noveno centenario del Conde Ansúrez El Arzobispado de Valladolid quiere que la rehabilitación de la iglesia de La Antigua pueda formar parte de los actos conmemorativos del IX Centenario de la muerte del Conde Ansúrez. Así lo explicaba Martí y Monsó en 1898, a raíz de un informe de la Real Academia de SanFernando:«Caveda yCuadrado afirma que la iglesia de Santa María La Antigua debe su existencia al conde don Pedro Ansúrez, pues aun cuando Mr. Street asigna a la torre y claustro, únicos restos de la construcción primitiva, la fecha probable de los últimos años del siglo XII, la Academia opina, ya por los textos aducidos, ya también por los caracteres artísticos de otros monumentos erigidos durante el siglo XI y los primeros años del XII, muy semejantes a los de La Antigua de Valladolid, que debe aceptarse la opinión tradicionalmente admitida». Antolínez de Burgos, citado por Martí yMonsó, dejó escrito incluso que «la primera piedra se puso el 21 de mayo de 1095».

En ese punto, el Arzobispado espera contar con la complicidad de laConcejalía de Urbanismo.Sobre todo porque es preciso atenerse a un calendario de obras muy concreto. No porque sea urgente, sino para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad en la iglesia. «Las obras se deben desarrollar entre octubre y marzo», señala García Gallo. De ese modo no se entorpece la celebración de la Semana Santa –que en 2019 cae entre el domingo 14 y el domingo 21 de abril– y se puede aprovechar al máximo la 'temporada de bodas'.

Informe de las piedras

El informe petrológico, que fue el requisito solicitado a mayores por Patrimonio para autorizar la obra, detecta en sus conclusiones, destacó que «la contaminación biológica presente en el interior de la piedra» se corresponde «con antiguas humedades» a causa de las goteras, ya solventadas hace unos años con la reparación del tejado. «Los organismos detectados no se encuentran en su mayoría activos, siendo más bien restos no viables de organimos muertos», explica, y considera que las condiciones de humedad del edificio «no permiten el desarrollo de los organismos detectados».

Es decir, que no recomienda realizar un tratamiento contra hongos, líquenes o musgos una vez concluidos los trabajos de limpieza y protección de la piedra, lo que permite que la labor sea más sencilla.