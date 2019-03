8-M: Ante otro día histórico Las mujeres del año 2000 llegan a la mayoría de edad en plena eclosión del movimiento feminista y a tiempo de decidir en las urnas ANTONIO G. ENCINAS Valladolid Viernes, 8 marzo 2019, 07:23

En Castilla y León, ese territorio amenazado por la despoblación, viven cerca de 20.000 mujeres de entre 18 y 19 años. De ellas, 18.399 tendrán derecho a voto tanto el 28A como el 26M. De pronto, un atracón de democracia las convertirá en sujetos activos para decidir quién gobierna su municipio, su región, su país y Europa. De una tacada. Nacidas con el siglo y conscientes, con este 8M que el año anterior aceleró el paso, de cuál es su realidad y qué camino quieren recorrer. Más de un tercio de ellas cursan estudios universitarios. Otra buena parte se encuentra formándose en FP. Les atrae, eso apenas ha cambiado, el mundo de las Ciencias de la Salud, el periodismo, las artes y lo audiovisual, pero dejan de lado, salvo por un mínimo porcentaje, las ingenierías, la informática o los grados de FP más considerados tradicionalmente como 'de hombres'.

Hay movimientos, sin embargo, para conseguir que esa realidad comience a cambiar. Programas dirigidos a que las niñas de los colegios de Primaria y Secundaria tengan referentes femeninos vinculados a las carreras técnicas. Intentos que darán sus frutos en un futuro a medio y largo plazo, pero que de momento chocan con esa barrera que sitúa las vocaciones técnicas en el entorno del 10-20% entre las mujeres que se incorporan a la Universidad o a la Formación Profesional. Por contra, rozan el 70-75% cuando se trata de estudios relacionados con las Ciencias de la Salud, especialmente Enfermería o Fisioterapia.

Es la generación que nació con la expansión de la Internet comercial. En el año 2000, cuando muchas de ellas vinieron al mundo, España pasó de 3,6 a 5,5 millones de internautas gracias al despligue de la primera banda ancha, que hoy se vería ridículamente estrecha. Y aunque apenas se enteraron de lo que supuso el iPhone en cuanto a ruptura tecnológica, en 2015 nueve de cada diez de ellas tenía ya un móvil, y seis de ellas manejaban un 'smartphone'.

Están en Instagram, principalmente, y en sus casas el 8M se vive con cierta envidia sana por parte de las mujeres más mayores de la familia, que en muchos casos, explican en estas entrevistas, les animan a participar del movimiento por la igualdad y a manifestarse.

«La revolución será feminista o no será», ha sido un mantra utilizado en pancartas, grafitis, títulos de libros, conferencias. Si lo es, será con ellas, las jóvenes de 18 que este año acudirán a las urnas poco después de vivir el 8M.

«Vamos a manifestar lo que queremos: igualdad» natalia lorente altable

«Este año tengo más amigas que van a ir, yo voy a ir y vamos a manifestar lo que queremos, igualdad entre hombres y mujeres».Se muestra contundente Natalia, que aún ve de cerca comportamientos machistas. «Se ha ido avanzando, obviamente, pero quedan muchos casos en los que no.Juego al fútbol y en muchos casos los chicos siguen siendo muy machistas, dicen que no valemos para lo mismo. En algunos estudios comoInformática o Mecánica creen que solo los pueden hacer los hombres, y yo tengo amigas que hacen Mecánica».Le dijo a su madre que iría a la manifestación.«Me dijo que le parecía bien porque hay que seguir luchando por la igualdad».

«Mis heridas me han hecho más fuerte» claudia matesanz

Claudia Matesanz González ha madurado a golpes. Lo dicen las poesías que escribe y recita: «Mis heridas me han hecho más fuerte». Si fuese posible escuchar su discurso sin rostro, sería difícil acortar su edad a los 17 años que cumplió el 20 de febrero. «Una chica de mis características no cumple los estereotipos que marca la sociedad», se define. Habla de complejos físicos y que ha sido machacada porque debía comportarse «como una señorita».

Desde pequeña abrazó el verso libre y dijo que no. Por eso jugaba más con las cosas etiquetadas para los chicos que con las cocinitas de las chicas. «Por eso a medida que iba creciendo ya me iban llamando cosas como marimacho o lesbiana. Yo estaba rellenita y todo el mundo me decía que tenía que adelgazar porque no cumplía con ese canon de belleza. Y siempre te miraban mal».

No le falta confianza, pero admite que todo ello repercutió. «A medida que vas creciendo, te encuentras con unos u otros baches. Conseguí romper con todo ello y acabé siendo feliz conmigo misma». El proceso no fue sencillo. «Cuando te insultan piensas que algo está mal en tu cabeza, y yo pensaba que la gente no me aceptaba». Claudia se define como una mujer libre desde que nació, como su dislexia, que ha combatido con un una razón extra de esfuerzo. «Los estudios me han costado más que al resto, pero nunca he querido que me hicieran las cosas más fáciles». Voz autorizada, gestiona el grupo feminista de su instituto, el Mariano Quintanilla segoviano. Es la influencia de sus abuelas, que anhelaban para su nieta la libertad que les arrebató el Franquismo. Hay asambleas, un buzón en la puerta para relatar experiencias machistas o panfletos con frases contundentes como: «Quiero llegar a mi casa sin miedo». Tras sus baches superados, Claudia querría ser profesora de Bellas Artes y dar clases en un instituto. «Los pilares de la sociedad parten de la educación». ¿Qué querría haber hecho cuando se jubile? «Me gusta el feminismo, te sientes realizada, pero me gustaría no haber llamado mucho la atención. No busco fama». Le gustaría ser madre y viajar. El lugar que más desea visitar es Marruecos, por conocer la cultura árabe. Sus ídolos; Virgina Woolf y Marie Curie. Su grupo favorito es La Raíz, porque sus letras hablan de no callarse, «de salir de la jaula». Y su película favorita, 'Mulán'. Frente a las princesas sumisas, la chica que se mete en un ejército de hombres para socorrer a su familia. Por todo ello es hija de una generación que apela a la ruptura. «Yo lo veo que todo el mundo es de otra época y nosotros venimos más fuerte».

«Este movimiento tenía que pasar» claudia ramos

Claudia irá a la huelga, aseguraba, mientras vivía «con ganas» los días previos a una jornada que se anuncia, de nuevo, histórica. «Espero que la cosa avance», decía, mientras consideraba que esto que está sucediendo es una consecuencia lógica de lo que estaba ocurriendo en la sociedad. «Tenía que pasar este movimiento», dice. «Todavía nos queda para conseguir la igualdad. Nos queda en muchos ámbitos, en el laboral, por ejemplo, queda mucho por hacer». Como votante primeriza, empieza a mirar programas y comportamientos. «La propuesta de Vox la veo con preocupación, no me gustan los pensamientos que tienen», asegura.

«Entran banderas que no tienen nada que ver con el movimiento, que es social» pilar grajal

Pilar es contraria a la celebración de un día como el 8M. «No me voy a manifestar», anuncia, molesta por el tono de algunos sectores con las discordantes. «Las mujeres están actuando de manera personal pero al mismo tiempo se deja entrar banderas que no tienen nada que ver con el movimiento que es, que persigue la igualdad entre hombre y mujer. Y eso les lleva a la política, cuando esto es un movimiento social», asegura. Considera que esa igualdad real está más lejos «porque se sale a la calle y nos dicen que sí con la cabeza, pero no nos escuchan porque no están cambiando las cosas. No se nota un cambio trascendental». Y pone un ejemplo de efecto perverso:«si una chica dice que es feminista la llaman feminazi y no la toman en serio. Incluso algunas mujeres tampoco porque a veces se reivindica desde la mala educación».

«Si un partido se opone, tendrá a mucha gente enfrente» inés paniagua frechilla

Inés coge perspectiva y ve que ahora «la situación es mucho mejor que hace cincuenta años», pero después vuelve al hoy y aprecia que «hay personas que han eliminado más» esos dejes machistas y otras «menos». Se muestra positiva, a pesar de todo.«Cada persona, aunque haya nacido con esos prejuicios, los puede ir eliminando, es un proceso que depende mucho de la persona.Aunque el contexto actual, que lo visibiliza mucho, hace que este movimiento llegue a más personas».

Acudirá por la mañana a la primera de las concentraciones grandes del día. Fue el año pasado y la experiencia le gustó. «Sientes que tiene relación con cosas que has vivido tú.Te sientes identificada y roza bastante los sentimientos el momento que estamos viviendo». Y advierte:«Si un partido se pone en contra, va a tener a muchas personas enfrente».

«El feminismo está en auge, pero el patriarcado manda» ángela valle

Ángela cree en la igualdad entre personas, e incluso entre especies. «No veo a los animales como un medio, sino como iguales a los que se debe respetar y no utilizarlos para comer o vestirse» asegura. Esa idea de la igualdad tan interiorizada por esta estudiante del campus de la UVA en Palencia también tiene su reflejo en el género. «El feminismo está en auge, pero el patriarcado manda y el machismo está presente en nuestro día a día», recalca esta universitaria del campus de Palencia, que participó en las manifestaciones del 8 marzo del año pasado y que volverá ahora a las calles. «Somos el futuro y tenemos que pelear por cambiarlo», apunta.

«Hay que luchar, todavía queda algo de machismo» erika puebla del valle

Va a ir a la manifestación porque, asegura, «todavía hay que luchar».Repite ese verbo varias veces durante una breve conversación en Cristo Rey, instituto en el cursa Formación Profesional. Y señala incluso la forma política que esconde, a su juicio, ese machismo:«Ahora mismo Vox. Hay que salir a luchar porque quieren que demos un paso atrás, no hacia adelante», asevera.

«Todavía queda algo de machismo», dice.«En las escuelas se nota algo menos, pero siempre hay alguien que tiene algo de machista. Yo no he tenido ningún conflicto y estoy contenta, pero que no me haya pasado a mí no quiere decir que a otras chicas no les haya pasado.Normalmente cuando una chica va a un grado que estudian los hombres se nota algo de ese machismo», dice, pese a que se ha «avanzado» y hay «cada vez más igualdad».

«En mi ámbito no noto discriminación hacia la mujer» rocío marcos

A sus 17 años, Rocío se encuentra en un momento crucial. Afronta la recta final del segundo curso de Bachillerato, pronto se presentará a la EBAU y a las pruebas de piano del sexto curso de del Conservatorio, y de las decisiones que tome dependerá su futuro. Ante tanta responsabilidad, esta joven tripula su existencia sobre un mar de dudas, pero asevera que tiene las cosas claras en lo referente al feminismo. «En mi ámbito no noto discriminación hacia a la mujer, pero hay mucha gente que sí convive cada día con ella. Si no fuese así, no habría este movimiento ni tantas mujeres que luchan por la igualdad», recalca.

«Mi padre me dijo '¿te vienes a la huelga conmigo?'» isabel garcía del amo

Dirige un TED Ed club en el colegio Lourdes y forma parte de Juventudes Europeístas. Isabel García vive este 8M «todavía con más ganas». Y tiene aliados. «Estábamos sentados a cenar y mi padre me dijo '¿te vienes a la huelga conmigo?' Y me hizo ilusión», admite. Considera que el objetivo está «más cerca que antes, pero ¿cuál es la meta? Es algo difusa. Hay cosas en las que parece que hemos logrado casi todo y en otras, o no comprendemos hasta qué punto hay que trabajar la igualdad o no no se ha trabajado nada». Señala que «socialmente se están rechazando cosas» que antes se veían con normalidad, pero se falla «en ámbitos laborales o educativos».

«Hay cierto rechazo al cambio, por miedo» clara piquero

Comenzó a tomar conciencia de lo que significa el feminismo en el instituto. «La primera huelga que fui sería en 3º o 4º de la ESO, cuando empezamos a tocar esos temas en las tutorías», explica. «Mi profesora era muy defensora de los derechos de las mujeres», aclara. Considera que «poco a poco» se va mejorando, pero detecta cierta resistencia al cambio social. «Sigue existiendo un rechazo, creo que es miedo por parte de la sociedad, como si no quisieran que se produjera ese cambio, porque las mujeres tenemos mucho poder».

Las muletas le pueden impedir acudir a la manifestación, aunque la seguirá y la apoyará de cualquier modo. «Por desgracia hay chicas de 18 y 19 años que tienen pensamientos más cerrados [con tintes machistas], pero es porque se los han inculcado desde casa», asegura.