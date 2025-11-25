Más de 20 años de prisión para los tres acusados de traer coca colombiana impregnada en carbón

La Audiencia de Valladolid ha condenado a Julio Ángel Picazo Aguirrebengoa, al ertzaina Gabriel Martínez y al argelino Abdelkrim Mouhoubi a veinte años y ... medio de prisión por introducir coca impregnada en España en un cargamento de Colombia. El fallo se divide en ocho años y medio para Julio Ángel, siete y medio para Gabriel y cuatro y medio para Abdelkrim. Entre los tres tendrán que hacer frente a multas que casi alcanzan los 4 millones de euros.

Los hechos probados reflejan que Julio Ángel y Gabriel se compincharon para realizar una operación de importación de un cargamento de cocaína bajo la apariencia de una operación legal de compraventa de carbón en abril de 2021. Entró por Sines (Portugal) y desde ahí tenía que viajar hasta Medina del Campo, donde se iba a efectuar la descarga. Fue en ese momento, tras unos días de seguimiento, cuando la Policía explotó la operación para detener 'in situ' a los tres sospechosos y ahora condenados.

En la nave de la villa medinense, los agentes encontraron más de 1.300 sacos con un peso bruto total de 40.020 kilos, si bien no se tomaron muestras de toda la mercancía. Con esos datos, la Fiscalía, en su escrito de calificación, recogía que se trataba de 862 kilos de coca (25,24% de pureza), si bien esa cifra no ha quedado acreditada, según recogen los fundamentos de derechos. «Damos la razón a las defensas y no se puede afirmar con rotundidad que las muestras entregadas fueran representativas, pues ante las dificultades de realizar una completa homogeneización de todo el contenido, se tomaron aleatoriamente».

Por ese motivo, la Sección Cuarta de la Audiencia estima que el peso y riqueza de la cocaína, bautizada como «negra o sucia», es de 7 kilos, cantidad que corresponde únicamente a la de las muestras. «No parece que los procesados tengan conocimientos o medios económicos para el proceso de limpieza, por lo que su valor económico es ilícito», continúa la sentencia.

Es por eso que la droga, únicamente las muestras, alcanzaría, «prudencialmente», el valor de 750.000 euros de venderse al menudeo por gramos.

A pesar de que solo se ha podido acreditar siete kilos de droga, los tres acusados han sido condenados a penas elevadas de prisión por narcotráfico. Eso sí, ya no se trata del mayor alijo de coca incautado en Castilla y León.