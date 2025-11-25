El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los tres condenados, durante la primera sesión del juicio en la Audiencia. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Más de 20 años de prisión para los tres acusados de traer coca colombiana impregnada en carbón

Los condenados por la Audiencia de Valladolid deberán afrontar una multa de casi 4 millones de euros

Á. M.

Á. M.

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:26

Comenta

La Audiencia de Valladolid ha condenado a Julio Ángel Picazo Aguirrebengoa, al ertzaina Gabriel Martínez y al argelino Abdelkrim Mouhoubi a veinte años y ... medio de prisión por introducir coca impregnada en España en un cargamento de Colombia. El fallo se divide en ocho años y medio para Julio Ángel, siete y medio para Gabriel y cuatro y medio para Abdelkrim. Entre los tres tendrán que hacer frente a multas que casi alcanzan los 4 millones de euros.

