El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Cabezas ejerce come agente tutor de la Policía Local desde hace 14 años. Carlos Espeso
Valladolid

Ángel Cabezas, 14 años como agente tutor contra el bullying: «Muchas veces el patio canta»

El programa del cuerpo municipal, que entre otros cometidos, sirve para prestar labores de apoyo a los centros cuando activan el protocolo por acoso escolar, se puso en marcha en 2009 para paliar la «pérdida de autoridad» que sufren los docentes

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:20

Comenta

Todas las herramientas para luchar contra el acoso escolar son pocas. Por eso son variados los ámbitos desde los que se trata de poner freno ... a esta lacra social, que durante 2024 obligó a la Fiscalía de Menores a instruir 12 casos en Valladolid, frente a los ocho que se denunciaron en 2023. De todas las herramientas, quizás una de las más desconocidas sea la del agente tutor, uno de los múltiples cometidos de la denominada policía de barrio, en cuya esencia está la cercanía con el vecindario o, en este caso, con la comunidad educativa. Si alguien puede hablar de esta labor con conocimiento de causa es Ángel Cabezas, agente tutor de la Policía Local desde hace 14 años, casi los mismos desde que se puso en marcha el programa en 2009 de forma embrionaria. Se trata de un «servicio público» que presta la Policía Municipal y que nació hace más de una década con la finalidad de paliar esa «pequeña pérdida de autoridad que han podido tener los profesores en clase». La experiencia, al menos, así se lo dicta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre se masturba a plena luz del día en la plaza de las Cortes
  2. 2 Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo
  3. 3 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  4. 4

    Cae el primer bolardo para evitar cabezazos contra las farolas de la miniacera del viaducto de Arco de Ladrillo
  5. 5 Asalta una gasolinera mientras come un helado y acaba detenido en una casa en ruinas
  6. 6 Detenido en Valladolid un fugitivo condenado por violar a una menor en Moldavia
  7. 7 Descubren un yacimiento al plantar el bosque que conmemora el Fuero de Brañosera
  8. 8

    Empieza a funcionar un grupo para acompañar el duelo de familiares de fallecidos por suicidio
  9. 9

    Los efectivos que acudieron desde Valladolid a la Dana: «No tenían ni agua y se preocupaban de que la tuviéramos nosotros»
  10. 10

    «Que Motores de Valladolid sea prioritaria para Horse te da una pequeña ventaja, pero no lo es todo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ángel Cabezas, 14 años como agente tutor contra el bullying: «Muchas veces el patio canta»

Ángel Cabezas, 14 años como agente tutor contra el bullying: «Muchas veces el patio canta»