Peatones caminando por la plaza de España y en la Marcha contra el Cáncer. Carlos Espeso

Andar por andar: por qué salimos a pasear por la calle Santiago y nos juntamos a caminar contra el cáncer

Adriana Herreros publica un ensayo que explora las implicaciones sociales, urbanísticas o económicas de recorrer el territorio a pie

Víctor Vela

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:34

Comenta

«Caminar entraña una paradoja», dice Adriana Herreros, periodista y experta en comunicación estratégica. «Por un lado es una acción habitual, un acto cotidiano, humilde ... y gratuito. Y, sin embargo, tiene algo extraordinario. Porque al calor del camino se han alumbrado grandes ideas. Importantes artistas han pensado obras y plasmaciones artísticas muy apegadas al territorio». Salir a pasear es un gesto rutinario y a la vez extraordinario, sencillo y revolucionario. Y esas reflexiones están en 'Andar por andar', un pequeño ensayo recién publicado por EnDebate que indaba en las implicaciones sociales, urbanísticas o económicas del simple gesto de salir a caminar. Herreros disecciona sus libro a partir de varias estampas cotidianas de Valladolid.

