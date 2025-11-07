Andar por andar: por qué salimos a pasear por la calle Santiago y nos juntamos a caminar contra el cáncer

«Caminar entraña una paradoja», dice Adriana Herreros, periodista y experta en comunicación estratégica. «Por un lado es una acción habitual, un acto cotidiano, humilde ... y gratuito. Y, sin embargo, tiene algo extraordinario. Porque al calor del camino se han alumbrado grandes ideas. Importantes artistas han pensado obras y plasmaciones artísticas muy apegadas al territorio». Salir a pasear es un gesto rutinario y a la vez extraordinario, sencillo y revolucionario. Y esas reflexiones están en 'Andar por andar', un pequeño ensayo recién publicado por EnDebate que indaba en las implicaciones sociales, urbanísticas o económicas del simple gesto de salir a caminar. Herreros disecciona sus libro a partir de varias estampas cotidianas de Valladolid.

-Peatones por las calles. El último estudio municipal de movilidad dice que el 52,9% de los desplazamientos diarios de Valladolid se hacen a pie (frente al 30% en vehículo privado o el 13,1% en transporte público).

-Eso es una suerte porque, en muchas ciudades, la caminabilidad es más compleja. Valladolid, es verdad, conozco un poco la ciudad, es muy caminable. La idea del libro era celebrar y defender el acto de caminar. Me apetecía traer esa reflexión: por qué no utilizamos el paseo, el caminar a pie, de manera más cotidiana y habitual en la ciudad o los entornos naturales. De alguna manera, paseando y caminando desentrañas el presente, lo que te rodea. Conectas con la actualidad cotidiana, de lo que acontece en el barrio, de cuáles son las preocupaciones de las vecinas. Al pasear, cuando la unidad de medida es el paso humano, tu aproximación a lo que te rodea es más ralentizada, más detallada, más humana. Es más sencillo que puedas captar algunas de las cosas que suceden en las ciudades. Cuando caminas, cuando estás muy aferrado a la realidad de tu barrio, de tu municipio, es más sencillo que empatices con las preocupaciones de tus vecinas y que se genere la ciudadanía. O sea, que haya más interacción social, que estemos menos atomizados.

-Hay barrios donde se ve a mucha gente por la calle y otros donde esto apenas sucede.

-En los llamados barrios residenciales hay menos conciencia de barrio. Este es un diseño que se ha dado mucho a lo largo del siglo XX y principios del XXI. Pero hay también muchos urbanistas que no defienden este modelo, porque no se genera esa cohesión de la que hablábamos. No se favorece la ciudadanía.

-Es muy habitual eso de salir a «dar un paseo». Caminar, por ejemplo, despreocupado, por la calle Santiago.

-Caminar no tiene por qué tener un objetivo claro, definido. Hay una forma de andar, de deambular, que no percibe más allá de unos estados de ánimo placenteros, de regocijo interno, de concentración, de paz y tranquilidad. Es lo que llamo el caminar ensimismado. Todos lo hemos experimentado. Supone dejarte llevar, fluir y que los estímulos productivos, desde un punto de vista económico, no sean los que guíen esa actividad. Simplemente, es una acción plenamente placentera, hedonista, que no busca mucho más. Es casi un acto de rebeldía, ahora que todo tiene que ver con la productividad. Hay otra forma de transitar las ciudades, de transitar la vida, de hacer caminos a lo mejor más largos, que se bifurcan. Es como una especie de metáfora sobre la toma de decisiones cotidianas.

-En Valladolid, a finales de octubre, más de 53.000 personas salieron juntas a caminar en una Marcha contra el Cáncer.

-Muchas veces caminamos de manera aislada, de forma individual y encontramos placer en el camino. Pero otras veces lo hacemos juntos y juntas. Y casi siempre como una manera, si no de rebelarnos, al menos de conseguir algo. En el libro cuento algunos casos de este tipo de caminatas reivindicativas, como la del sufragio femenino en Washington en 1913, la marcha pacífica de Washington, las que se organizaron contra la guerra de Irak o las del 8 de marzo. Muchas personas hablan del caminar en solitario como si fuera el prototipo perfecto. Pero a mí me gusta esa imagen de unirnos, de compartir camino cada vez que vamos a reivindicar algo. Esa escena de distintas personas caminando juntas, infatigables, al unísono, reclamando derechos o visualizando una problemática es muy poderosa. Igual algunas veces no se ha conseguido todo lo que se pedía, pero desde luego sí que es un símbolo.

-Decenas de peatones esperan a que se ponga en verde el semáforo de San Ildefonso. Nadie habla nunca de atasco de peatones cuando hay decenas de personas esperando, pero sí cuando hay veinte coches parados.

-Es así. Cuando se habla de accesibilidad, siempre se piensa en el coche. Cuando se habla de facilidades para llegar al centro de una ciudad, siempre se piensa en el vehículo privado. En el libro recojo una palabra que no conocía antes de empezar a leer textos sobre movilidad. Esa palabra es caminabilidad y hace referencia a esa accesibilidad del peatón para llegar a los sitios. Y me fijo mucho en esa idea de los semáforos. Más ahora, en contextos de emergencia climática tan dura. En verano, ves que un semáforo dura muchísimo, que hay un montón de personas esperando a que se abra y que a lo mejor solo pasa un coche que, además, tiene aire acondicionado. Me da la sensación, no sé si acertaré, de que estamos en un momento de inflexión. En este contexto actual de emergencia climática, muchas cosas han de cambiar. También el diseño de las ciudades, que deben abandonar el modelo de diseño 'cochecentrista' y aspirar a ser más sanas, pacificadas, reverdecibles y accesibles, para que sea realmente atractivo caminar por la ciudad. Porque a veces, caminar no es sencillo. De hecho, es hostil.

-Valladolid incorporó en su último plan de urbanismo un documento sobre los 'espacios del miedo', esos lugares que, por su diseño, no ofrecen a las mujeres seguridad para transitar por ellos.

-Eso es muy importante. Es obvio que las mujeres hemos ocupado históricamente una posición secundaria en el espacio público. De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad y en según qué culturas, incluso ha estado prohibido el espacio público para las mujeres, acceder al espacio físico solas. Creo que todo el mundo lo tiene bastante claro, que este tipo de inseguridades suceden y que no vienen de la nada. Por eso, las mujeres tienen que estar más presentes en el diseño de las ciudades, en la toma de decisiones. Por ejemplo, para que las calles estén iluminada, sean anchas, no haya huecos o recovecos…

-Y está el paseo por entornos naturales, que en Valladolid capital puede vincularse con parques como Las Contiendas, el Pinar de Antequera. Dice en el libro que abrir senderos es un modo de apropiarse del paisaje.

-Yo camino por la ciudad, pero también lo hago bastante por entornos naturales. Y me frustraba que, en muchas ocasiones, estás recorriendo un sendero y en algún momento se corta porque la iniciativa privada ha cortado el sendero y no está accesible. El camino ya existe, pero se pierde. Y quería subrayar que nos merecemos todos los caminos, todos los senderos, llegar a todos los sitios con un camino seguro y accesible. Y que las autoridades también tienen un trabajo aquí, que también los propios municipios tienen un trabajo de allanar todos los caminos y todos los senderos.