Las andanzas de la reportera-viajera de 'The New York Times' por Valladolid y la Ribera del Duero Una imagen de Valladolid compartida en Instagram por Jada Yuan, la reportera-viajera de The New York Times, durante su visita a Valladolid el pasado mes de julio. La periodista Jada Yuan visita durante 2018 los 52 destinos elegidos por el prestigioso diario para este año y escribe sobre su experiencia en España ARTURO POSADA Martes, 7 agosto 2018, 21:30

Jada Yuan, redactora de 'The New York Times', se ha embarcado en un año de continuos viajes por todo el mundo. Seleccionada entre más de 13.000 aspirantes para recorrer los 52 destinos elegidos por el diario neoyorquino para 2018, esta periodista nacida en el estado de New Mexico visitó Valladolid y la Ribera del Duero en la tercera semana de julio. El artículo lo publica The New York Times en su web este martes.

Yuan admite que, como cualquier estadounidense medio, su conocimiento de la Ribera del Duero resultaba prácticamente inexistente. La reportera llegó a Valladolid y se embarcó en una ruta a través de la web WIne Tourism Spain a un precio de 220 euros para visitar tres bodegas de la zona. En el texto, Yuan explica a través del guía que Ribera del Duero no es una región real ni una ciudad y que solo significa lo que señala su nombre (la ribera del río Duero). La idea, continúa, surgió en los años ochenta como una manera de competir con las bondades de los vinos de La Rioja, de más fama internacional.

Los lectores de la web de 'The New York Times' (estos artículos no suelen publicarse en la edición impresa) ya conocen desde hoy que los vinos de la Ribera del Duero siguen reglas muy estrictas. La principal: que los caldos se hayan elaborado con un 75% de tempranillo. Yuan visitó en esta ruta guiada tres bodegas que no había encontrado en su documentación previa: Aalto, Áster (donde probó el ineludible lechazo) y ValSotillo (su favorita).

En sus conversaciones vinícolas, la periodista oyó hablar de Abadía Retuerta, el lugar que mejor «condensa la belleza de la región» (en sus propias palabras) y donde pasó una agradable jornada.

Jada Yuan, que también visitó Sevilla como parte de la ruta internacional marcada por 'The New York Times', alaba en su artículo las tapas españolas. Durante su visita a Abadía Retuerta, la reportera-viajera pidió una lista de lugares para cenar en Valladolid. Los anfitriones le proporcionaron varios y Yuan les comentó que no tendría tiempo de visitarlos todos. Entonces, como narra con gracia en su artículo, le hicieron ver que en España lo normal es visitar un establecimiento, comer una tapa y desplazarse al siguiente.

«Todos los restaurantes en la lista que me proporcionaron requerían sacar el codo y comer de pie», se sorprende Jada Yuan. En El Corcho probó (¡cómo no!) las celebérrimas croquetas vallisoletanas («las mejores que comí en todo el país») y en La Cárcava degustó una tostada con atún y mayonesa. En Villa Paramesa («otro nivel de tapas») se deleitó con una mezcla sorprendente para su paladar: anchoas en una salsera de pescado a la parrilla con una mermelada de cebolla dulce. «No había probado nunca un sabor así», admite. «Una formación en tapas es algo sobre lo que estaría muy feliz de basar el resto de mi vida», escribe.

El artículo de 'The New York Times' ofrece también algunos datos útiles para viajeros internacionales que quieran conocer Valladolid y la zona de Ribera del Duero: empezando por la ruta en Ave desde Madrid-Chamartín o en Alsa desde la Terminal 4 de Barajas. Yuan invita a conocer el castillo de Peñafiel y acercarse al Acueducto de Segovia (el texto original sobre el viaje de Jada Yuan a Sevilla y la Ribera del Duero se puede leer aquí).

Durante su periplo por Valladolid, la reportera-viajera de 'The New York Times' constató la tranquilidad que le producía pasear por la calle, «liberada de la carga emocional que supone estar preocupada constantemente por la seguridad de una mujer que viaja sola». «Incluso con esa sensación de comodidad, me quedé sorprendida por las continuas sorpresas que me deparó España», añade. Entre otras, unos horarios que le sientan como un guante a esta periodista trotamundos: «Es un lugar donde nadie piensa en cenar antes de las nueve de la noche, algo que encaja perfectamente con mis ritmos naturales».