Los andamios cubren la fachada de Medicina para reparar las goteras y el tejado

La imagen llama la atención. Una gran cantidad de andamios comienza a tapar la fachada de la facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid ... desde esta semana. En las últimas horas, los trabajadores han comenzado a levantar la estructura metálica, que este jueves ascendía ya hasta la mitad del edificio donde se imparten las titulaciones de Ciencias de la Salud de la UVA. Queda tajo, como se intuye por la cantidad de elementos del andamio todavía que quedan por instalar y que esta mañana se repartían por el suelo de la avenida de Ramón y Cajal a la espera de encontrar su sitio. Por este detalle, y por el objetivo de su instalación, que no se corresponde con una rehabilitación de la portada del edificio.

El fin último es reparar las goteras y el tejado de la facultad. La intervención externa en la cubierta del edificio se suma a la actuación interna que se desarrolla dentro de la facultad. En cualquier caso, las obras seguirán ahora por arriba, en la zona más alta del edificio. Con todo esto, la sede del futuro grado de Farmacia se prepara para acoger una nueva titulación que ofertará sesenta plazas de nuevo ingreso en su primer año de funcionamiento en la Universidad de Valladolid.

El desembarco de la titulación supondrá en la facultad la contratación de 16 profesores durante los primeros años de la carrera, más la creación de una nueva área en la UVA. Es decir, que las incorporaciones no serán directas en el primer año, sino que se irán realizando conforme las necesidades del grado y de las asignaturas que se impartan. Sobre el aumento de dotaciones en el edificio, la memoria de Farmacia concreta que será necesario aumentar la presencia de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS). Así pues, la UVA también propone la creación de cuatro nuevas plazas de técnico de laboratorio y dos más para otras funciones.

El documento también concretaba la solicitud de equipamiento, necesaria para poner en marcha la titulación y asegurar su continuidad, con una lista de material que sería necesario adquirir. En total, las solicitudes, donde entraba material de laboratorio entre otras necesidades, alcanzaba un total de 379.172 euros entre partidas puntuales y otras anuales a consecuencia del gasto fungible de las prácticas.

La historia de la Facultad de Medicina se remonta de alguna forma hasta el año 1404, cuando se creó la Cátedra de Física por orden del Rey Enrique IV de Castila. Más adelante, Carlos I daría permiso real al Departamento Anatómico para hacer disecciones en cuerpos humanos. Según refleja la página web de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, en 1889 se inauguraron las instalaciones en el sitio actual. En el año 1960 se construyó el edificio del bloque central actual, conservando la vieja ala de anatomía, y en el 1977 el Hospital Clínico Universitario.

La presencia de andamios en la fachada de la Facultad de Medicina se suma a una imagen similar que se ha visto este año en otro de los edificios emblemáticos de la Universidad de Valladolid. En este caso, en el palacio de Santa Cruz, que se desprendió de los mismos en marzo de 2025 tras un año de obras para la restauración de la fachada. La rehabilitación del edificio renacentista, sede de la institución, se sufragó íntegramente por la universidad tras una intervención que supuso una inversión de 665.000 euros.