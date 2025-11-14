El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La fachada de la facultad de Medicina, cubierta por los andamios. José C. Castillo

Valladolid

Los andamios cubren la fachada de Medicina para reparar las goteras y el tejado

Los operarios han comenzado esta semana con la instalación de la estructura para alcanzar la zona alta de la facultad

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 06:45

Comenta

La imagen llama la atención. Una gran cantidad de andamios comienza a tapar la fachada de la facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid ... desde esta semana. En las últimas horas, los trabajadores han comenzado a levantar la estructura metálica, que este jueves ascendía ya hasta la mitad del edificio donde se imparten las titulaciones de Ciencias de la Salud de la UVA. Queda tajo, como se intuye por la cantidad de elementos del andamio todavía que quedan por instalar y que esta mañana se repartían por el suelo de la avenida de Ramón y Cajal a la espera de encontrar su sitio. Por este detalle, y por el objetivo de su instalación, que no se corresponde con una rehabilitación de la portada del edificio.

