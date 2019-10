Una anciana acusa a sus 'sobrinos' de apropiarse de 6.752 euros y sus enseres Fotolia El matrimonio, que insistió en el juicio que trasladaron a la mujer a Guadalajara «para atenderla mejor», se enfrenta a penas que suman ocho años M. J. PASCUAL Miércoles, 9 octubre 2019, 21:48

Doña Pilar, que vivía sola con sus gatos y sin luz (que había cortado ella porque sus vecinos, decía, se la pirateaban) en su piso de Valladolid, se cayó un día en la cocina y no se podía levantar. El conserje se las vio y deseó para auxiliar a la mujer, que siempre cierra con la llave por dentro, y se decidió a llamar a los únicos parientes de la octogenaria. Según declararon los 'sobrinos' postizos de la anciana y acusados de apropiación indebida, esa caída fue el punto de inflexión que decidió a la anciana mudarse con ellos a su casa de Guadalajara. «Ella fue quien lo pidió, y por eso mandó primero las cajas con sus cosas», explicaron. Pero apenas estuvo dos meses hasta que exigió «con insistencia» regresar a Valladolid.

Tanto insistió, que metieron algunas de sus pertenencias en una bolsa de basura, la introdujeron en el coche «como un bulto», se lamentó la anciana, y se pusieron en camino el sábado 15 de julio a las doce de la noche. Ya en su casa, se puso en manos de un abogado y se querelló contra sus parientes. La fiscal y la acusación particular solicitaron ayer penas, para cada uno, de cuatro años de prisión. La defensa insistió, para justificar la petición de absolución de sus representados, en que «han devuelto todo». Pero algunas pertenencias, como el abrigo de astracán, no aparece, puntualizó la anciana. Las acusaciones cifran la responsabilidad civil en 8.752 euros.

Según los acusados, la convivencia se había hecho insostenible. Para el matrimonio que la acogió, la 'tía' es mentalmente inestable, problemática y «muy tacaña». Sin embargo, aseguraron que les hizo «un préstamo» de 5.000 euros para reformar la cocina y además sacaron otro reintegro de 1.000 euros de la cuenta conjunta en dos meses. Pero doña Pilar negó que hubiera prestado dinero a sus parientes (en realidad, ella es prima hermana de la madre de Cristina M. R., acusada, junto a su marido Antonio C. P. de apropiación indebida). Solamente reconoció que le dio a su 'sobrina' 300 euros para cubrir sus gastos mensuales. «Pero yo ni le he regalado ninguna de mis cosas ni tampoco dinero». Lo que sí hizo al llegar a Guadalajara fue testar a favor de Cristina. Pero ahora considera que han traicionado su confianza y dijo que prácticamente la empujaron a irse con ellos. «Me encontraba muy mal y quise probar, pero no me trataron como debía ser».

Puso como ejemplo que comía sola, que apenas le daban de comer, que vivía prácticamente aislada en su habitación y que les dio 200 euros para que le compraran una televisión y que le trajeron una vieja. Respecto de los cuidados personales que recibió de su 'sobrina', que la bañaba, vestía y daba de comer, ella lo ve como una obligación «entre parientes». Antonio C. P. subrayó que la 'tía' «ha estado en mi casa como una reina. No nos hace falta su dinero ni lo queremos». Contó que la relación se remonta a 2015, cuando coincidieron en el entierro de un familiar, y su suegra se la presentó. Después empezaron las visitas periódicas y ella les transfirió 2.000 euros para que le gestionaran la venta de una finca que tenía en Palma de Mallorca y allí se fueron cuatro días. En marzo de 2017 abrieron la cuenta con su dinero y ellos como cotitulares. «Yo me fié de Antonio, que dijo que el dinero no se iba a tocar», remachó la mujer.