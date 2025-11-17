Ana Krotenberg, biotecnóloga: «En Castilla y León se están impulsando interesantes programas científicos para retener talento»

La biotecnóloga y doctora en Investigación del cáncer por la Universidad de Utrecht Ana Krotenberg García durante su última visita a su ciudad natal.

Laura Negro Valladolid Lunes, 17 de noviembre 2025, 06:59

Desde que estudiaba en el instituto Julián Marías de Parquesol, Ana Krotenberg García (Valladolid, 1992) soñaba con dedicar su vida a la investigación del cáncer. Imaginaba su futuro entre microscopios, tubos de ensayo y cultivos celulares. «Siempre tuve claro que quería investigar. Estaba muy segura de que lo mío era la ciencia. Quería hacer algo relacionado con la medicina, pero no quería ser médico. El contacto con pacientes me daba respeto, así que pensé en que una buena alternativa era dedicarme a la ciencia desde el laboratorio», recuerda durante su última visita a Valladolid. El suyo es un sueño cumplido, ya que esta joven, que en Bachillerato obtuvo mención honorífica, lleva cerca de una década en la primera división de la ciencia, colaborando en algunos de los centros de investigación más punteros de Europa.

Estudió el grado de Biotecnología en la Universidad de Salamanca. Se trataba de una titulación que entonces era muy reciente en España y que estaba implantada solo en unas pocas universidades. Se licenció en 2014 y obtuvo una beca de la Asociación Española Contra el Cáncer para dar continuación a su trabajo de fin de grado. «Mi primer contacto real con el cáncer fue durante esa beca. Estudié un modelo de cáncer de mama HER2 positivo, y casualmente es el tipo de tumor en el que estoy trabajando actualmente. De alguna manera, el círculo se ha cerrado», comenta satisfecha.

Tras licenciarse, Krotenberg tenía claro que quería vivir una experiencia formativa internacional. Así, en 2015 se trasladó a los Países Bajos para cursar un máster en Biomedicina en la Universidad de Utrecht, una de las más prestigiosas de Europa. Pero lo que en principio iba a durar dos años, se convirtieron en casi nueve de trayectoria científica. «Irme fuera era algo que necesitaba. Quería aprender inglés y trabajar en laboratorios internacionales para ver otras formas de hacer ciencia», explica. Así, primero trabajó en el Leiden University Medical Center, donde participó en proyectos de biología cardíaca y desarrollo embrionario. Luego dio el salto al Netherlands Cancer Institute, en Ámsterdam, donde se incorporó a un grupo de investigación que utiliza el modelo de organoides para investigar la metástasis del cáncer de colon. Los dos primeros años de su doctorado los hizo por la Universidad de Ámsterdam. La tesis doctoral finalmente la defendió en la Universidad de Utrecht.

Durante esos años, Krotenberg publicó en importantes revistas científicas internacionales, como Cell Reports, Nature Communications o Cell Stem Cell. También presentó sus trabajos en congresos de Países Bajos y Argentina, donde recibió el Young Investigator Travel Award de la Metastasis Research Society en 2022. «El momento de presentar mi tesis fue el más importante de mi vida. Atrás quedaban cinco años de esfuerzo que culminaron cuando defendí el trabajo ante el tribunal internacional. La sensación de cerrar una etapa y saber que ya era doctora, fue algo indescriptible», reconoce. Su investigación, centrada en los mecanismos de competencia celular en el cáncer colorrectal, aportó nuevas claves para entender cómo unas células tumorales «expulsan» a otras en su lucha por crecer y metastatizar.

Después de casi una década en Holanda, esta vallisoletana regresó a España. «Fue una decisión difícil, pero quería pensar también en mi futuro personal. Me gustaría formar una familia y seguir mi vida aquí», explica. Desde principios de 2025 trabaja como investigadora postdoctoral en el laboratorio de Resistencia a Terapias del Cáncer del CIC-bioGUNE del País Vasco. Ha vuelto a sus orígenes, a estudiar el cáncer de mama, concretamente el HER2 positivo, que representa aproximadamente el 15-20% de todos los cánceres de mama y que ha sido clásicamente considerado de mal pronóstico. Este año le han concedido la prestigiosa beca Juan de la Cierva, que financiará su trabajo durante los próximos dos años, a partir de 2026. «Me estoy acostumbrando a volver a vivir y a trabajar en España. Estoy muy contenta, pero es un cambio importante después de tanto tiempo fuera», confiesa.

Ampliar Foto 1: Ana Krotenberg en el laboratorio CIC-bioGUNE de Bilbao. Foto 2: recibiendo su diploma de doctorado en la Universidad de Utrecht tras la defensa de su tesis en junio de 2024. Foto 3: Ana Krotemberg con su premio Young Traveler Award en el congreso de la MRS en 2022 en Buenos Aires (Argentina). Foto 4: Presentando su póster sobre la investigación del CIC-bioGUNE en el congreso de ASEICA en Bilbao. Foto 5: con su directora de tesis de la Universidad de Utrecht

Su especialidad es, según explica, un desafío científico de enorme complejidad. «El cáncer no tiene una sola cura. Hay muchos tipos, cada uno de los cuales evoluciona de una manera y los pacientes también responden de formas diferentes. Por eso el futuro pasa por las terapias personalizadas, adaptadas a cada persona. Para mí, dedicar mi tiempo a descubrir algo que pueda salvar vidas es impagable. Lo que me mueve cada día es que mi investigación en el laboratorio puede traducirse en una mejora real para los pacientes», señala Krotenberg, quien también reconoce la falta de estabilidad y los recursos limitados del sector. «Para dedicarse a la investigación tiene que ser por vocación. Es un trabajo muy duro en el que hay que probar, fallar y volver a probar hasta que algo funciona. España tiene muchísimo potencial. La formación es excelente, pero a veces faltan medios y financiación. En Castilla y León hay importantísimos centros de investigación y se están impulsando programas científicos muy interesantes para retener talento. En los próximos años veremos resultados», concluye.

La carrera del talento: Enero Beca Juan de la Cierva por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Ene 2025 – actualidad: Investigadora Postdoctoral en CIC-bioGUNE, Laboratorio de Resistencia a Terapias contra el Cáncer.

2022: Premio Young Investigator Travel Award del 19º Congreso Bienal de la Metastasis Research Society (MRS), Buenos Aires (Argentina).

2019-2024. Investigadora predoctoral. De 2019 a 2021 en The Netherlands Cancer Institute (Ámsterdam) y de 2021 a 2024 en la Universidad de Utrecht (Países Bajos).

2017- 2019. Técnico de laboratorio en Leiden University Medical Center (LUMC), en el Departamento de Anatomía y Embriología.

2015-2017: Máster en Biomedicina en la Universidad de Utrecht (Países Bajos).

2010-2014: Grado en Biotecnología por la Universidad de Salamanca.

2010: Mención honorífica en Bachillerato de Ciencias y Biología en el IES Julián Marías.

