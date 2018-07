El amor a las mascotas, también desde las aulas Niños del Colegio Patrocinio San José de Valladolid dan de comer a un cachorro durante una charla de Defaniva. / HENAR SASTRE La protectora Defaniva, actualmente con quince perros en adopción, lanza una campaña de sensibilización contra los abandonos LAURA ASEGURADO VALLADOLID Lunes, 2 julio 2018, 17:45

Alepo y Hama, refugiados como los habitantes que huyen de las ciudades de Siria que ponen nombre a estos cachorros, fueron abandonados en la perrera municipal. «¿Qué terribles serían sus pecados para acabar encerrados en un chenil?», se preguntan desde la asociación por la defensa de animales en Valladolid (Defaniva), quienes han puesto en marcha una campaña que promueve no abandonar los animales de compañía, fomentar la adopción y apostar por la esterilización como medida para evitar camadas indeseadas. Son quince los perros que actualmente tiene en adopción esta protectora, que cerró el pasado año con ochenta adopciones y que en lo que va de 2018 ya ha conseguido un nuevo hogar para otros treinta. Sin embargo, con la llegada del verano, el número de abandonos aumenta. «Con las vacaciones, la gente no quiere pagar una residencia o no tiene con quien dejarlos y los abandonan», explica Carla Miranda, una de las integrante de Defaniva. Para su compañera, Tatiana Díez, un perro «es un compañero de vida y, una vez que llegan a tu casa, son para siempre».

«¿Cuántos de vosotros habéis pedido un perro las pasadas navidades?», preguntaba Tatiana a los alumnos de primero, segundo y tercero de Primaria del Colegio Patrocinio San José. Como era de esperar, casi todos levantaron la mano. Y es que, aunque solo dos aseguraron recibir su regalo, «los perros que se regalan por navidad son uno de los principales motivos de abandono», explicó Tatiana, para intentar hacer ver a los niños que los perros «no son ni un regalo, ni un juguete».

También les explicaron la importancia de «esterilizar» a sus mascotas para evitar una camada indeseada, y aseguraron que «las falsas alergias es la excusa más recurrente para abandonar a las mascotas». Sin embargo, aunque la mayoría sean abandonos injustificados, hay casos en los que los dueños no pueden hacerse cargo y acuden a las protectoras para ayudarles a encontrar un nuevo hogar a su perro. «Al dueño de Blue –un husky de un ojo de cada color– le operaron de las dos piernas y no podía sacarlo a pasear, por lo que acudió a nosotros», cuentan.

A la hora de adoptar, los cachorros y los perros pequeños son los más demandados. Sin embargo, «las perreras están llenas de perros grandes y adultos, porque son los que suelen abandonar», cuenta Tatiana, quien anima a la gente a pensar también en estos perros. «Los mayores traen muchos beneficios. Ya están educados, se portan bien, no hacen nada en casa...», defiende. Asimismo, aconsejan a aquellas familias con hijos que nunca antes hayan tenido mascota, que primero prueben con un perro en acogida antes de adoptar directamente. «No es lo mismo tenerlo un rato que para siempre».

'Teaming'

Las casas de acogidas son fundamentales. «Sin ellas no podemos funcionar», explica Leticia, una de las seis voluntarias que forman parte de la protectora. Actualmente, Defaniva cuentan con quince casas de acogida comprometidas a cuidar de los perros hasta conseguirles un hogar.

En cuanto a la financiación, cuentan con Teaming, una plataforma 'online' con fines solidarios en la que ya han conseguido recaudar más de 10.000 euros. «En Teaming tan solo se dona un euro al mes de forma segura y transparente», explican. También tienen un número de cuenta en su página web para cantidades superiores, destinadas a pagar las facturas del veterinario: «Se les desparasita, se les pone microchips, se hacen ecografías...».