El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Ángel Espinel, 'Epi', posa en el American Dream, situado en la calle Francisco Zarandona y que celebra su 25 aniversario.

Ángel Espinel, 'Epi', posa en el American Dream, situado en la calle Francisco Zarandona y que celebra su 25 aniversario. Rodrigo Jiménez

Valladolid

El American Dream cumple un cuarto de siglo: un clásico de la noche que viró al tardeo

El bar de copas de Francisco Zarandona sopla 25 velas con Epi al frente tras haberse amoldado a los nuevos hábitos de los clientes pero sin perder nunca su esencia

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:28

Comenta

Es hijo musical de los 80 y los 90 del siglo XX. Del ocio nocturno que acompañó aquel loco despertar de los que ahora son ... casi sesentones. El gran Epi -1,93 de altura, cinturón negro quinto dan de taekwondo y un tiarrón que es todo amabilidad y templanza a pesar de su imponente aspecto- está de cumpleaños. El pasado jueves, Ángel Espinel, que es como realmente se llama, aunque casi todos le conozcan por el diminutivo que le pusieron en el colegio cuando era un chaval, celebraba con sus fieles clientes, muchos ya amigos, el cuarto de siglo de un bar, el American Dream, al que esos 25 años que le acaban de caer lo han convertido en todo un clásico de la noche vallisoletana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres del niño acosado en el Jesús y María piden que se investigue al colegio
  2. 2

    Dos nuevos robos en chalés de la zona sur incrementan la inquietud de sus vecinos
  3. 3

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  4. 4

    La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba
  5. 5

    El Clínico amplía la radioterapia para metástasis y lesiones en el cerebro con una técnica de alta precisión
  6. 6

    Isa Rivero, primera vallisoletana que se proclama campeona del mundo de boxeo
  7. 7

    Decenas de PCR a empleados y un año para reanudar la actividad en las granjas afectadas por gripe aviar
  8. 8 Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en Monterrubio de Armuña
  9. 9

    Black friday en Valladolid: récord de ventas para las grandes cadenas y de baja intensidad para el pequeño comercio
  10. 10

    La jornada decisiva sobre la integración ferroviaria se retransmitirá en directo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El American Dream cumple un cuarto de siglo: un clásico de la noche que viró al tardeo