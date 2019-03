La alta participación desplaza a CCOO en las elecciones sindicales de Auvasa en Valladolid

«No me siento discriminada pese a no ser elegida»

Silvia del Pozo López lleva once años como conductora de Auvasa, y ayer se quedó a las puertas de ingresar en el comité de empresa por ser la candidata que más posibilidades tenía al ocupar el segundo lugar en la lista de UGT.

«Cuando entré en el 2006 en la bolsa de empleo, ya había mujeres, pero en el comité estos años solo hubo una, Marimar. Y seguiremos fuera...».

Anoche expresó su desilusión al no lograrse una representación para la 'cuota femenina' en la compañía municipal de transportes.

«Quiero pensar que no se ha votado en términos masculinos. De todos modos yo no me siento discriminada pese a no ser elegida, ya que mis compañeros me tratan igual que al resto. Tenemos poca representación porque somos muy pocas la mujeres que trabajamos como conductoras».