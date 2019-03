El alcalde de Muriel de Zapardiel deja el PSOE por «discrepancias con la Ejecutiva provincial» Juan Manuel Pastor Vara. / F. J De los cuatro ediles socialistas, uno fue destituido por el regidor, otro dimitió y el tercero «no aparece» PATRICIA GONZÁLEZ Muriel de Zapardiel Jueves, 21 marzo 2019, 22:26

El alcalde socialista de Muriel de Zapardiel, Juan Manuel Pastor Vara, presentó hace varias semanas su baja como militante del PSOE debido a «discrepancias con la Ejecutiva provincial», una salida que se suma a la de su homólogo de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso Laguna, quien en su día también dijo tener problemas dentro del Ayuntamiento y que la dirección provincial «pasaba» de él hasta el punto de que estaba «gobernando gracias al apoyo del PP».

Pastor Vara, que ostenta el bastón de mando desde hace ocho años, ha sido durante dos décadas militante de base del PSOE, pero «a pesar de que siempre he sido más de izquierdas que el PSOE, de alguna manera me involucré con este partido, en el que hay gente muy válida, a la que se le está dando de lado para beneficiar a unos cuantos 'pijos' como el alcalde de Valladolid, la alcaldesa de Medina, el secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo, incluso el propio Pedro Sánchez».

Al parecer, el descontento de Pastor Vara viene desde hace años, «cuando empecé a ver cosas extrañas, ya que me dicen a quien tengo que apoyar en procesos como unas primarias y veo como poco a poco se degrada a personas que realmente quieren trabajar por el partido y hacer cosas buenas por la ciudadanía y la sociedad», explica.

Por el momento, el alcalde, que también fue concejal durante todo un mandato en la oposición, descarta presentarse como independiente o bajo las siglas de otra formación –«desde Izquierda Unida se han puesto en contacto conmigo para encabezar la lista pero no va a ser así, porque sí me voy, me voy con todas»– y espera terminar todas las cosas pendientes ya que, «teniendo en cuenta que estoy bajo mínimos, al no contar con el apoyo de los concejales del PSOE, ni de la Ejecutiva provincial, si no fuera por el PP no podría sacar nada hacia delante».

En estos momentos, de los cinco concejales que tiene el Ayuntamiento, cuatro del PSOE y uno del PP, tan solo estarían presentes en los plenos el edil popular y el alcalde. Uno de los concejales socialistas fue cesado por el propio regidor, otro dimitió y «el que queda no aparece por ningún lado. Este problema lo expliqué a la Dirección provincial y nadie me dio respuesta alguna ni me ayudó, por lo que seguiré así hasta final del mandato». La inauguración de un punto de encuentro de caravanas y el homenaje al que fuera el primer alcalde de la democracia en Muriel, Ruperto Martín, el próximo 7 de abril, serán los últimos actos oficiales en los que Pastor Vara participará como regidor.