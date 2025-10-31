El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Edificio del Ayuntamiento de Valladolid. El Norte

La AIReF prevé un superávit de 15 millones para el Ayuntamiento de Valladolid en 2026

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal mantiene la previsión del Consistorio vallisoletano este año en situación de equilibrio

El Norte

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:31

La Autoridad Independiente y de Responsabilidad Fiscal (AIReF) emitió hoy el informe complementario de evaluación individual de las grandes corporaciones locales españolas, en el que prevé un superávit en las cuentas del Ayuntamiento de Valladolid de 15 millones de euros en 2026, el 3,9% de sus ingresos.

Así figura en la tabla de previsiones de la AIReF, incluida en el informe recogido por Ical, en la que el ayuntamiento vallisoletano mantendrá la situación de equilibrio entre capacidad y necesidad de financiación en 2025, según la estimación de la AIReF.

Dicha estimación señala que todas las entidades locales analizadas tendrán superávit o situación de equilibrio en el presente año, si bien la cuantía es muy diferente, porque mientras que ayuntamientos como el vallisoletano o los de Palma, Gijón y Vitoria presentarán, según la AIReF, resultados muy próximos al equilibrio, los de Madrid, Valencia, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria mostrarán superávits importantes respecto a sus ingresos.

El informe analiza individualmente a 25 grandes entidades locales: los 17 ayuntamientos con más de 250.000 habitantes, las diputaciones de Barcelona, Valencia y Sevilla, el Cabildo Insular de Tenerife, el Consejo Insular de Mallorca y las diputaciones forales de Araba/Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.

Para este grupo, la AIReF proyecta un superávit cercano al 5% de sus ingresos en 2026, frente al 5,6% estimado para 2025, manteniendo saldo positivo en todas las entidades que han remitido información.

