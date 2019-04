La Agrupación Radio Taxi reformará sus estatutos para fijar los descansos semanales Parada de taxis en la estación ferroviaria de Campo Grande. / EL NORTE Cerca de 400 conductores están convocados a la asamblea extraordinaria para este jueves JORGE MORENO VALLADOLID Martes, 23 abril 2019, 12:45

La cooperativa Radio Taxi de Valladolid ha convocado para este jueves a sus 380 asociados a una asamblea extraordinaria, en la que se propone la reforma de sus Estatutos Sociales con el objetivo de incorporar la posibilidad para fijar un calendario de descansos semanal.

La asamblea, que tendrá lugar a las cinco de la tarde en el Centro Cívico Canterac, no deberá ahora votar el sistema de descansos, un modelo que no está resuelto y que se pospone para un próximo encuentro que se celebrará el 26 de junio que viene.

«Lo que los socios votarán será incluir en los Estatutos la posibilidad de fijar un calendario de descansos si llegase el caso y no dispusiéramos de él, puesto que el Ayuntamiento no los aprobara. Actualmente no tenemos un marco de descansos, salvo la aplicación de la regla general de descansar 24 horas como mínimo a la semana», explica Roberto Merino, presidente de la Cooperativa Radio-Taxi.

El retraso en la aprobación municipal del sistema se produce como consecuencia de dos recursos contencioso-administrativos promovidos por taxistas de Arroyo de la Encomienda (que ya se encuentran integrados en el servicio metropolitano), y uno ante la Comisión de los Mercados y de la Competencia.

El texto que se propone dice que «en el caso de que el Área Territorial no tenga un sistema legalmente establecido, podrá establecerse un sistema cuyas condiciones de aplicación deberán respetar todos los socios» de Radio Taxi.

Otro de los artículos que se propone modificar se refiere al procedimiento sancionador de los asociados, de tal forma que los afectados podrán impugnar en el plazo de un mes, desde la notificación, y ante la Asamblea General, siempre que se hubiera abonado el importe correspondiente de la sanción».

También se incluirá, respecto a la representatividad de la Junta Directiva, que ésta será «la única entidad legitimada para ejercer la representación ante cualquier administración». Además se autoriza a que las comunicaciones a los socios no sean solo por escrito, sino de forma telemática o por teléfono móvil.

Incorporación de socios colaboradores

La modificación de los Estatutos de Radio Taxi, una cooperativa que se constituyó hace más de 35 años, pretende acomodar algunos de los viejos artículos a la realidad administrativa de los últimos años, entre ellos está la entrada en funcionamiento del nuevo Área Territorial de Prestación Conjunta (ATPCVA), en la que se incluyen 24 municipios del alfoz.

Pero además, en el artículo 8 se propone añadir que la cooperativa «podrá incorporar socios colaboradores, que efectúen aportación al capital y que no podrán realizar actividad cooperativizada».

Estos socios desembolsarán la aportación económica que determinen los Estatutos o se fije en la Asamblea General. El reglamento interno fijará los límites específicos en cuanto a aportaciones y número de votos, así como las condiciones de integración.

También se propone autorizar al Consejo Rector de la cooperativa para que permita la presencia de personas, con voz y sin voto, que no siendo socios su aportación sea de interés para la cooperativa.

Se incluirá en la modificación el capital social de la cooperativa, que actualmente es de 83.600 euros.