La afición ecuestre demuestra su fortaleza en las ferias de Medina del Campo y Peñafiel Los caballistas participantes en la feria del caballo de Peñafiel, en la plaza del Coso. / Agapito Ojosnegros Lázaro Cientos de caballistas participan en las citas, que incluyen romerías y demostraciones de doma Sábado, 22 junio 2019, 19:42

La afición al mundo ecuestre tiene este fin de semana varios escenarios en la provincia, con la celebración de ferias en Medina del Campo y Peñafiel. La cita medinenses demostró hoy su poder de atracción y convocatoria, con una elevada participación de aficionados, que además tuvieron otros reclamos en la comarca, como la romería de Fuente el Sol. La jornada se inició a primera hora de la tarde en la Plaza Mayor de la localidad. Desde ese punto, los carros y caballistas iniciaron una romería que recorrió varias vías del casco urbano, según explicó el coordinador de la feria, Jorge Pérez, quien recordó que «el objetivo es que se convierta en un espacio en el que los participantes se diviertan y tengan un buen ambiente. Nosotros, tras la llamada del que fuera concejal de Ferias, José María Magro, comentándonos los problemas que habían surgido y la posibilidad de que la feria fuera suspendida, decidimos aportar nuestro granito de arena para que este evento no desapareciera». No en vano, la celebración de esta feria ha estado precedida de polémica, ya que los organizadores en ediciones anteriores, el Clubdeme, explicaron a través de varios comunicados que, debido a discrepancias con el anterior equipo de gobierno en el Ayuntamiento (PSOE-Gana Medina), decidían no organizar la feria, al no contar con una ubicación adecuada y al carecer de los permisos pertinentes. Con esta decisión, evitaban ser sancionados de nuevo.

«Nosotros organizamos la feria de manera desinteresada, sin llevarnos un duro, y siempre hemos invitado a participar a todos el mundo», añadieron. El nuevo alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez Alonso, aseguró que se ha respetado «toda la programación que estaba organizada por la anterior Corporación. Con respecto a esta feria, no estamos de acuerdo con que la organización corra a cargo del Ayuntamiento. Creemos que tiene que estar organizada por los propios caballistas de la localidad y de la comarca». «Las cosas se tienen que hacer de manera diferente y hay que dar una solución a la Feria del Caballo. La afición tiene que estar unida y organizar un evento de peso y de categoría, ya que lo importante es la afición al caballo. Todos los caballistas tienen que estar unidos para disfrutar de esta afición que tanto arraigo tiene en la zona», indicó Gómez Alonso.

Una vez finalizada la romería, la actividad se trasladó hasta el coso del Arrabal. En este escenario, los participantes disfrutaron de la apertura oficial del encuentro ecuestre con un espectáculo que corrió a cargo de las alumnas de la A. F. C. María Hernández. La primera jornada ferial se completará con una cena de hermandad y una discomovida. Después, la actividad se trasladará hasta el casco urbano, donde se prevé que la fiesta continue hasta bien entrada la noche. La programación se retomará este domingo a las doce de la mañana con la celebración, también en la plaza de toros de la localidad, de juegos infantiles. A las 15:00 horas tendrá lugar la comida de hermandad y a las 19:00 horas se celebrará un espectáculo ecuestre. El broche final será alrededor de las 21:00 horas, con un concierto del cuadro flamenco de Lita Blanco.

Además, hoy comenzó la segunda de las jornadas de la primera Feria del Caballo de Peñafiel, una cita organizada por la recién nacida Asociación de Caballistas de Peñafiel. El viernes tuvo lugar el primero de los actos del programa, un coloquio en el que intervinieron el rejoneador Sergio Vegas, la veterinaria Inma Torrego y el podólogo equino Isidro Abad.

El segundo día se puso en marcha con un desfile matutino que no dejó a nadie indiferente a su paso por la localidad, activándose las cámaras de los móviles para tomar imágenes de una comitiva que estuvo compuesta por medio centenar de jinetes que pasearon sobre sus monturas al paso. Cincuenta caballos desfilaron desde el cámping, ubicado a las afueras de la localidad, hasta un enclave icónico: la plaza del Coso, donde tuvo lugar la primera de las actuaciones programadas –acompañada de un vermú–, que se sucederán hasta el mediodía de este domingo.

Bailes flamencos

La programación de este sábado ha continuado por la tarde, a las 19:00 horas, en el mismo escenario, con un espectáculo ecuestre. Esta propuesta ha dado paso a bailes flamencos a cargo de tres agrupaciones de danza y baile peñafielenses, así como a una actuación musical del mismo estilo. Después de estas actividades, la fiesta se trasladará a los bares colaboradores. Este domingo se completará esta primera convocatoria con otro vermú flamenco. Como explica el responsable de la nueva asociación, Isidro Abad, «la idea surgió porque en Peñafiel hay muchos caballos, cada vez más. Nos reunimos media docena con mucha ilusión para hacer algo complementario, que no competencia, a la feria que organizan nuestros vecinos de Langayo. Así que un día nos juntamos allí y otro aquí para pasar una jornada todos juntos, en torno a un animal tan bonito como el caballo».

La semana que viene, la afición se trasladará a Rueda, localidad que albergará la XIII Copa del Rey. La cita contará con la participación de cientos de personas (es la segunda más importante de esta modalidad a nivel nacional). En la primera jornada del sábado competirán los treinta mejores exponentes en doma vaquera. A su término, habrá doce clasificados que lucharán el domingo por alzarse con el premio especial. Durante el campeonato habrá música en directo con cuadros de flamenco. Ya se han puesto a la venta las entradas para asistir al certamen.