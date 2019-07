Adrián Lamela, graduado en INdat: «No me termina de llamar el mundo de la empresa» Adrián Lamela, frente a la Facultad de Ciencias. / Rodrigo Jiménez Al estudiante con más nota en la Selectividad de 2014 ya solo le falta presentar el segundo Trabajo Fin de Grado para lograr la doble titulación IRIS SIMÓN ASTUDILLO Valladolid Lunes, 8 julio 2019, 16:39

Adrián Lamela sacó un 9,9 en la Selectividad de 2014 y ahora está a punto de terminar el doble grado de Ingeniería Informática y Estadística (INdat).

-¿Qué expectativas tenía al comenzar este doble grado?

-De pequeño quería estudiar Informática, y una de las mejores profesoras que he tenido me habló de esta carrera. Decidí inscribirme, sobre todo porque podía tener dos carreras en cinco años y eso me parecía un avance increíble. Además, contra todo pronóstico, al final me ha gustado mucho más estadística que informática.

-¿Y eso?

-Me acabó gustando mucho el análisis de datos, y está claro que las dos disciplinas se complementan en esto. La estadística proporciona las bases de los procedimientos y la informática presenta las técnicas y herramientas para poder hacerlo. A mí, más que hacerlo, me gustaba pensar las cosas.

-¿Qué metas tiene ahora que te has graduado?

-Quiero hacer un máster, seguramente el que tiene la UVA a distancia, que es sobre Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros. También me voy a quedar en la universidad trabajando y el próximo año hacer el doctorado.

-¿Y ha decidido tan pronto hacer el doctorado?

-Todo el mundo sale prácticamente colocado del doble grado, pero no me termina de llamar el mundo de la empresa privada. No es mi prioridad. Además, creo que puedo llegar más lejos en la universidad, y para eso necesito el doctorado.

-¿La carrera ha tenido momentos duros?

-Hay asignaturas que cuestan más que otras, pero desde mi punto de vista, tampoco es tan complicado como otras. Por ejemplo, Teleco tiene una de las tasas de abandono más altas.

-¿Ha podido compaginar bien su vida personal con la carrera?

-Sí, porque hay que pensar que solo tenemos una asignatura más en cada curso, menos en el segundo, que tenemos dos. Hay personas de otros grados que dejan asignaturas para otros años, por lo que hacen lo mismo que nosotros. No es para tanto, al fin y al cabo solo es un poquito más.

-Este doble grado solo se ofrecía en la UVA cuando empezó, ¿ha tenido compañeros de otras ciudades?

-Sorprendentemente, no. Había un chico canario que luego se fue, pero la gran mayoría, o son de Valladolid o de pueblos cercanos. Por lo menos en mi promoción.

-A pesar de que no quiera empezar a trabajar en empresas, ¿ha recibido alguna oferta?

-Tampoco la he buscado, aunque es cierto que la universidad nos manda muchos correos con empresas interesadas en contratar a estudiantes de nuestra titulación. Yo nunca me he inscrito porque tengo una beca de colaboración con la universidad, y si me apuntaba a alguna de estas ofertas, ya sí que me iba a quitar la vida social.

-Así que la universidad se ha preocupado por buscarles salidas.

-Sí, siempre han estado pendientes de nosotros y de ofrecernos oportunidades laborales. Y ya no solo en Valladolid, incluso de Madrid o Barcelona.

-¿Piensa que sería bueno que este grado se implantase fuera de la UVA?

-Si lo hacen, tendrán buen reclamo. Lamentablemente, si las universidades nuevas que lo ofertan son más famosas que la UVA, la gente se irá allí en vez de a Valladolid.

-Justo este próximo curso lo van a implantar en la Universidad de Salamanca.

-Aquí al final se ha traído a gente de los alrededores, así que allí puede ocurrir lo mismo. No lo veo mal.

-¿Cree que es posible ampliar el número de alumnos?

-Creo que sí se lo podrían plantear, sobre todo porque en Estadística somos poca gente. Los de Informática sí que están más acostumbrados a clases grandes. Otra cosa es la nota de corte, que ha ido bailando muchísimo. Creo que unos años ha habido menos peticiones que otros, y también hay que darse cuenta de que es algo engañoso. Al final del listado se abren más plazas, por lo que a nada que tengas, en el segundo periodo es fácil que entres con un 6 o un 5 y algo, porque a los que tienen un 8 o un 9 ya les han cogido en el primer periodo de otras universidades. Entonces la nota de corte baja mucho.