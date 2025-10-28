El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Camino de las Berzosas, lugar próximo al hallazgo del cadáver de Ángel Benéitez. A. Mingueza

Valladolid

El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses

Los informes forenses revelan que Ángel Benéitez falleció por una patología cardíaca

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 06:48

Todo apuntaba a ello, pero no se ha confirmado hasta completar las pruebas de ADN. El cadáver encontrado en las proximidades del hotel Lasa Sport ... a principios de septiembre es el de Ángel Benéitez, el exmilitar de 89 años que permaneció desaparecido más de tres meses. A pesar de que durante el hallazgo se sospechaba de que ese cadáver, descubierto por una transeúnte mientras daba un paseo, era el del desaparecido, no ha sido hasta finalizar los informes forenses los que han certificado los indicios.

