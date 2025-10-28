El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses

Todo apuntaba a ello, pero no se ha confirmado hasta completar las pruebas de ADN. El cadáver encontrado en las proximidades del hotel Lasa Sport ... a principios de septiembre es el de Ángel Benéitez, el exmilitar de 89 años que permaneció desaparecido más de tres meses. A pesar de que durante el hallazgo se sospechaba de que ese cadáver, descubierto por una transeúnte mientras daba un paseo, era el del desaparecido, no ha sido hasta finalizar los informes forenses los que han certificado los indicios.

Principalmente, porque después del verano el cuerpo se encontraba en un estado de descomposición avanzado, lo que imposibilitaba el reconocimiento físico, si bien el hallazgo del cuerpo era compatible con la zona en la que se le perdió la pista a finales de mayo.

Además de poner nombre y apellido al cuerpo, la autopsia ha determinado que Ángel Benéitez ha fallecido por causas naturales, concretamente por una patología cardíaca isquémica.

Precisamente fue su médica de familia, que conocía el historial médico de su paciente, la que dio la voz de alarma a la Policía después de que no tuviera noticias del exmilitar en los últimos días. Eso fue a finales de mayo, momento en el que el grupo de Homicidios y Desaparecidos se puso al frente de un operativo que permaneció hasta el hallazgo. En un primer momento, en unas labores de búsqueda en las que participaron varios organismos, se centró en los entornos del puente de Hispanoamérica, un zona cercana a su domicilio y por donde solía salir a pasear. Hasta se realizaron batidas sin resultados en las aguas del Pisuerga.

Geolocalización del móvil

El rastreo se trasladó días después a los aledaños del PRAE (Propuestas Ambientales Educativas) y a la carretera CL-610, después de que la geolocalización del móvil de Benéitez le situara en esa zona. Un teléfono que nunca apareció, al parecer por la tromba de agua que azotó esos días a Valladolid. Calles anegadas de agua que colapsaron la ciudad y dificultaron la búsqueda.

La tranquilidad del verano no arrojó pistas hasta principios de septiembre y en plenas fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Fue una mujer la que llamó a emergencias tras encontrar un cuerpo en una zona de matorrales. Era el de Ángel Benéitez.