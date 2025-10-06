Adjudicada por 126.548 euros la adquisición de un furgón eléctrico con equipo hidrolimpiador

El Norte Valladolid Lunes, 6 de octubre 2025, 10:49 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este lunes a la empresa Surtruck S.L. la adquisición de un furgón eléctrico 100%, con equipo hidrolimpiador de accionamiento eléctrico, que se destinará al Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid por un importe de 126.548 euros. La entrega del vehículo está prevista en un plazo de siete meses.

Se trata de un furgón con las características adecuadas para el transporte del mencionado equipo hidrolimpiador, con caldera de GLP para el agua caliente, un depósito de agua de polietileno de, aproximadamente 700 litros de capacidad, un carrete o devanadera para manguera de 20 metros y estanterías de aluminio para colocación de materiales. El adjudicatario deberá formar tanto a los mecánicos del taller del Servicio de Limpieza como a los conductores y al personal de lavado de vehículos.

Esta inversión está financiada con el Fondo de Cooperación de Económica de la Junta de Castilla y León y se sumará a los otros siete vehículos con los que cuenta el servicio para labores de hidrolimpiado, con una edad media de 12 años.

Igualmente, se ha adjudicado la contratación de la prestación del servicio de vaciado de lodos y limpieza de fosas sépticas y redes de saneamiento de las instalaciones del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid, tales como la nave de lavado de vehículos o vestuarios de zona, principalmente.

Fosas sépticas

El objeto de este contrato comprende el vaciado y limpieza de fosos y fosas sépticas de las instalaciones del servicio, la limpieza con agua a presión de las redes de saneamiento internas, el desplazamiento de equipos a las distintas instalaciones del servicio, la carga del residuo mediante aspiración, limpieza con agua a presión, la tramitación administrativa de todas aquellas actuaciones, notificaciones, solicitudes de permisos... que sean necesarios para el cumplimiento de la retirada y reposición de materiales, el transporte del residuo recogido realizado por transportista autorizado hasta destino final y los trámites documentales que establece la normativa o la disposición del residuo a un gestor autorizado para su tratamiento, incluidos los cánones.

El servicio de gestión de estos residuos incluye la recogida, carga, descarga, transporte, para su posterior valorización o eliminación y gestión administrativa. La empresa adjudicataria es Aqlara Infraestructuras S.A.U., por un importe de 60.010 euros para dos años, prorrogable para dos años más.

