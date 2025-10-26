El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gloria López y su hija Laura Gil, en la puerta de su boutique Can-Can, en la plaza de la Libertad.

Gloria López y su hija Laura Gil, en la puerta de su boutique Can-Can, en la plaza de la Libertad. Rodrigo Ucero

Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones

Manuel Gil y Loria López abrieron esta tienda especializada en moda femenina en 1980

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:22

Comenta

El cartel de 'Liquidación por cierre' cuelga desde hace días en los escaparates de la boutique Can-Can, en la plaza de la Libertad. Dentro, ... entre vestidos de fiesta, complementos y perchas que se vacían poco a poco, está Gloria López, su dueña, que atiende a las últimas clientas antes de su jubilación. «Nos estamos despidiendo. Llevamos 45 años. Me ha costado mucho decidirlo, pero tenía que llegar este momento», comenta emocionada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre se masturba a plena luz del día en la plaza de las Cortes
  2. 2 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  3. 3 Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo
  4. 4

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  5. 5 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  6. 6 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  7. 7

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO
  8. 8 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  9. 9

    Los efectivos que acudieron desde Valladolid a la Dana: «No tenían ni agua y se preocupaban de que la tuviéramos nosotros»
  10. 10 Asalta una gasolinera mientras come un helado y acaba detenido en una casa en ruinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones