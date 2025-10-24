Adif instalará una nueva pasarela peatonal junto a la carretera VA-113 en Valladolid La actuación, que sustituye a la actual paso, mejorará la permeabilidad a ambos lados del trazado ferroviario en la zona norte de la ciudad

Vías en la estación de trenes Campo Grande de Valladolid en una imagen de archivo.

Viernes, 24 de octubre 2025

Adif mejorará la permeabilidad a ambos lados del trazado ferroviario en la zona norte de Valladolid con la ejecución de una nueva pasarela peatonal junto a la carretera VA-113, que sustituirá a la estructura existente. Las obras de construcción, con una inversión prevista de 1,04 millones de euros, se prolongarán hasta el primer trimestre de 2026.

La pasarela actual comunica la carretera VA-113 (tramo Valladolid-Santovenia de Pisuerga), también denominada avenida de Santander, con la Cañada Real de Burgos y la zona industrial aledaña. Su desmontaje, en el que se utilizará una grúa de 500 toneladas, se realizará este fin de semana.

La nueva estructura, accesible para personas de movilidad reducida, contará con accesos laterales mediante rampas y un vano central de unos 25 metros de longitud y 2 metros de anchura sobre las vías de ancho estándar y ancho convencional.

Duplicación de vía

Los trabajos se enmarcan en la duplicación de vía de ancho estándar al norte de la estación de Campo Grande, hasta el Nudo Norte de Valladolid-Variante Este. Adif AV trabaja en el despliegue de la segunda vía de alta velocidad en ese tramo, de siete kilómetros, una actuación que reforzará a Valladolid como nodo del corredor norte de alta velocidad.

También incrementará la fluidez del tráfico de la estación de Campo Grande, por la que pasan los trenes de alta velocidad que conectan el centro del país con Palencia, León, Asturias, Burgos y, en un futuro, con Cantabria y País Vasco.