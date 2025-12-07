El adiestrador de perros de la Guardia Civil que lleva su conocimiento al resto de Europa

Anda que no se lo pasó pipa con este reportaje Gilda. Que si una carrerita por un terreno cercano, que si su pelotita verde, que ... si unos cariñitos del cabo Jesús y de propina una sesión de peluquería exprés por aquello de estar mudando el pelo. Para una mañana de un día otoñal no estuvo mal. Porque Gilda, una mezcla de labrador con pastor catalán, nunca sabe cuándo le va a tocar currar. Es especialista en explosivos y es uno de los seis perros que la Comandancia de la Guardia Civil tiene en sus dependencias de San Isidro.

Junto a ella, la ha sacado a corretear su 'dueño', el cabo Jesús, que recientemente acaba de regresar de Sarajevo como miembro de la Agencia Frontex, de la que es miembro desde hace más de quince años. A Gilda no se la pudo llevar, pero en la capital de Bosnia y Herzegovina ha vivido una nueva experiencia como instructor. «Nuestro trabajo dentro de esas agencias es viajar a otros países, dentro del ámbito europeo y también fuera de él, para intentar subir los estándares de adiestramiento a nivel de trabajo con perros. En el caso del último, el objetivo era mejorar el nivel de los perros para detectar armas y munición que puedan entrar en Europa», destaca el cabo Jesús tras una semana al otro lado del Mediterráneo.

Un trabajo que tilda de «bonito» y «satisfactorio» después de compartir conocimientos con otros homólogos de otros países. «Es un trabajo muy bonito porque es la experiencia de salir fuera de tu país y ver otro tipo de ambiente y trabajo. Luego, aparte, es muy satisfactorio cuando ves que los perros empiezan a funcionar al nivel que nos gusta. Además, sobre todo, hace que tengas una red de contactos en toda Europa y el día de mañana te llamen y que te digan que su perro ha sido capaz de encontrar unas armas o encontrar explosivos. Es algo muy bonito», describe el cabo.

Evidentemente es una semana de compartir experiencia y momentos y establecer las bases de un trabajo continuista. «Tenemos unos estándares de calidad. Yo voy a supervisar esos parámetros y centrarme en pequeños detalles que puedan ayudar a mejorar», agrega el guardia civil de Valladolid, que en las próximas semanas repetirá la experiencia en Rumanía. «Vamos a hacer una conferencia para enseñar a todos los jefes de las policías a nivel europeo la eficiencia y la certeza de nuestros perros trabajando en detección de sustancias. Es el cierre del año y ahí vamos a reunir a todos los jefes de unidades para que vean la calidad del producto», prosigue.

Porque estas formaciones se centran en los países de Europa, principalmente con Rusia. El cabo Jesús ha pasado por toda la Europa del este. «Es que por el oeste estamos protegidos por el océano», puntualiza para enumerar unas cuentas naciones como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Armenia...

Ampliar El cabo Jesús, ataviado con el uniforme de la Guardia Civil, en Sarajevo durante una de las últimas formaciones con la agencia Frontex. Guardia Civil

Palabras que pronuncia de su trayectoria que la propia Gilda atiende sin pestañear. Es su perra de explosivos y la empezó a adiestrar hace siete años y medio. «Ella está con su pelota y todo se hace a través del juego. Lo que quiero es que Gilda entienda que si encuentra una bomba o drogas, ella va a recibir su juguete y su rato de juego conmigo. Todo se hace a través de asociaciones, asociación de olor al juego y así ella poco a poco va entendiendo que tiene que intentar ser mejor todavía en encontrar la droga o el explosivo en este caso», detalla el cabo Jesús, que en 2004 empezó como guía canino en la Guardia Civil y unos cinco años después ya formaba parte de la agencia Frontex.

Formada desde que era una cachorra, siempre en dependencias de la Guardia Civil, Gilda hace casi siempre labores preventivas. No es como el caso de los canes de droga, que están más acostumbrados a pillar sustancias estupefacientes en su día a día. «Nosotros si tuviéramos algún aviso tendríamos que ir a revisarlo con Gilda», destaca el cabo Jesús, a la par que menciona que el aeropuerto de Villanubla y el centro comercial Río Shopping son dos de los lugares potencialmente en los que les tocaría trabajar dado el volumen de gente y al ser unas instalaciones más amplias dentro de la provincia. «Por eso es muy importante que el perro conozca las instalaciones previamente. Algún paseo hemos dado por la zona con Gilda», agrega.

Cuatro guías y seis perros

Un grupo cinológico de la Guardia Civil de Valladolid compuesto por cuatro guías y seis perros listos para ejercer como un agente más en cualquier 'misión'. «En unos nueves meses, si hablamos de detectar droga, un perro ya podría salir a la calle. Es importante que aprendan a ser sociables y a que no se asusten. Aquí, en la provincia, tenemos animales para los explosivos y las drogas. Si precisamos de otros servicios como la búsqueda de dinero o rescates humanitarios, llamaríamos a la unidad de Zamora que tienen esas especialidades allí», subraya el experimentado cabo Jesús.

Y tras una vida dedicada a la Guardia Civil como agente de cuatro patas, a los perros también les llega su jubilación. Suele ser a los diez u once años. De hecho, recientemente, un compañero del cabo Jesús, presente de forma anónima en este reportaje, ha visto cómo su perro abandonaba el grupo cinológico. Le da pena, pero a la par se encuentra tranquilo al saber que está con una compañera de la comandancia. «La primera palabra para la nueva adopción siempre la tiene el guía de la Guardia Civil que ha estado toda su vida con él, pero por nuestra vida profesional pasan muchos perros y no te puedes quedar con todos. Tenemos para ello asociaciones que colaboran con nosotros, como Héroes de Cuatro Patas o Benemeritum, que se encargan de encontrar la familia ideal para nuestro perro cuando los animales ya no cumplen con unas características para trabajar», manifiesta el cabo Jesús, que incide en que es una «maravilla» tener un perro de estas características.

«Eso sí, esperemos que no tenga que detectar unos explosivos después de la jubilación», concluye este guía canino de la Guardia Civil que pone a Valladolid en el mapa de Europa con sus capacitaciones para adiestrar canes.