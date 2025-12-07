El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El cabo Jesús, con su perra Gilda, en las dependencias de San Isidro de la Guardia Civil.

El cabo Jesús, con su perra Gilda, en las dependencias de San Isidro de la Guardia Civil. Rodrigo Jiménez

Valladolid

El adiestrador de perros de la Guardia Civil que lleva su conocimiento al resto de Europa

El cabo Jesús alterna las labores del grupo cinológico de Valladolid con formaciones internacionales, como la llevada a cabo recientemente en Sarajevo sobre explosivos

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:32

Comenta

Anda que no se lo pasó pipa con este reportaje Gilda. Que si una carrerita por un terreno cercano, que si su pelotita verde, que ... si unos cariñitos del cabo Jesús y de propina una sesión de peluquería exprés por aquello de estar mudando el pelo. Para una mañana de un día otoñal no estuvo mal. Porque Gilda, una mezcla de labrador con pastor catalán, nunca sabe cuándo le va a tocar currar. Es especialista en explosivos y es uno de los seis perros que la Comandancia de la Guardia Civil tiene en sus dependencias de San Isidro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  3. 3

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias
  4. 4

    El accidente de un camión en Dueñas provoca importantes retenciones en la A-62
  5. 5

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años
  6. 6

    «Es una alegría dar un premio así, que vean que en Pajarillos también pasan cosas buenas»
  7. 7

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  8. 8 Localizada una pareja de mayores que se había perdido mientras recolectaba setas
  9. 9

    Culmina la conversión del antiguo edificio de oficinas Torre Ariza con 64 de los 70 pisos vendidos
  10. 10

    Anita Farma desmonta un hábito muy extendido: «Hay que lavar el cuero cabelludo, no el cabello»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El adiestrador de perros de la Guardia Civil que lleva su conocimiento al resto de Europa