El fiscal pide ocho años de prisión para un acusado de intentar acuchillar y atropellar a su mujer en Pajarillos Barrio de Pajarillos. / Leticia Pérez El juicio será el próximo martes 19 en la Audiencia de Valladolid M. J. PASCUAL Valladolid Jueves, 14 marzo 2019, 17:51

Intentó acuchillar a su esposa y, al no conseguirlo, trató de rematarla después atropellándola, lo que no consiguió porque chocó contra otro vehículo que estaba aparcado a su puerta. A las 22:15 horas del 12 de noviembre de 2016, Eduardo S. G., su esposa Mercedes R. A. y el hijo de ambos, de 17 años, se encontraban en el domicilio de la calle Aguanieves, en el barrio de Pajarillos de Valladolid, cuando, en un momento determinado, el marido se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo y se lo colocó a la esposa en el pecho, quien comenzó a gritar y salió a la calle en busca de auxilio. En la persecución, la mujer cayó al suelo y el agresor comenzó a golpearle en el abdomen hasta que su hijo se puso en medio. Según el relato de hechos de la Fiscalía, «el acusado, al alejarse, le lanzó un afilador de cuchillos y un cuchillo sin lograr alcanzarla». Después, se metió en el vehículo y trató de embestir a la mujer, que se encontraba en la acera, «con la intención de arrollarla», si bien no lo logró porque en su trayectoria chocó contra otro turismo que estaba aparcado en esa calle. que se encontraba en la acera

Cuando el agresor dio marcha atrás en su vehículo fue interceptado por una patrulla de la Policía Municipal, que procedió a su detención. Los agentes apreciaron que el acusado tenía síntomas de intoxicación etílica: «fuerte olor a alcohol de cerca, rostro congestionado, ojos brillantes, pupilas dilatadas, mirada provocativa o desafiante y respuestas repetitivas y alusivas a su pareja», se precisa en el escrito de acusación. la prueba de alcoholemia que se le practicó dio como resultado 0,83 miligramos por litro a las 22:49 horas y 0,79 a las 23:10 horas.

Las lesiones que sufrió la víctima tardaron siete días en curar. Al día siguiente de la agresión, el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid acordó una orden de protección para ella.

Agravante de género

Según la Fiscalía, el acusado es autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro contra la seguridad vial, por los que solicita ocho años de prisión con prohibición de aproximarse a la víctima durante 14 años a una distancia de 500 metros y acercarse al domicilio, al lugar de trabajo o de estudio y comunicarse con ella por cualquier medio, así como cuatro meses de prisión y privación de conducir vehículos de motor y ciclomotores durante dos años. Conisdera la acusación pública que concurre la circunstancia agravante de género y la mixta de parentesco de los artículos 22.4 y 23 del Código Penal y la atenuante de embriaguez.