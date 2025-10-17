Activada la situación preventiva en Valladolid por la intrusión de una masa de aire africano El Ayuntamiento informa de que, dado que se trata de un episodio de origen natural, no se adoptarán medidas estructurales

El Servicio de Medio Ambiente ha informado de que durante el jueves se superaron en algunas estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) los valores de referencia recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, por la presencia de partículas (PM10) en el aire ambiente, en concentraciones superiores a 40 µg/m3, por lo que se activa la situación 1, preventiva.

Esas partículas proceden del episodio de intrusión de partículas del norte de África, que se ha desarrollado en los últimos días conforme a los modelos y patrones de evolución proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este episodio se inició el miércoles y continuará durante este viernes, según los modelos proporcionados.

Dado que se trata de un episodio de origen natural, no se adoptarán medidas estructurales, si bien se informa que, atendiendo a los valores registrados de partículas (PM10), la calidad del aire probablemente no afecte a la población general, pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos vulnerables. Para esa población se recomienda considerar reducir las actividades prolongadas y energéticas al aire libre.

Se informa, además, conforme a las indicaciones de la Conferencia Sectorial de Salud, de que las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, y que las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

