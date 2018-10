Vox activa su maquinaria electoral en Valladolid con 182 afiliados y 25 listas previstas

Barruelo, uno de los tres únicos pueblos gobernados en España

El censo de Barruelo del Valle adelgaza por años, casi por meses. En él aparecen ahora inscritos 56 vecinos que comparten la inquietud común de que el pueblo sobreviva. Aquí no hay bar, tan solo un pequeño club municipal que el domingo al mediodía abre para ofrecer el vermú después de misa. «Con este panorama a los vecinos lo que menos les importa es el partido por el que yo me presente, quieren que el alcalde se preocupe por ellos y por el pueblo», resume Mario de Fuentes, el regidor.

Hace tres años y medio que este joven profesor de instituto, con 44 años actualmente, conquistó las urnas de su pueblo bajo la formación de Vox. Era la primera vez que encabezaba la lista (había sido anteriormente alcalde dos veces por el PP). «Pero siempre como independiente, no me afilio a ninguno». Y el 68,18% de los votantes, treinta de sus vecinos, le auparon como uno de los dos únicos alcaldes de Vox en España que salieron de esas elecciones municipales –junto con Cardeñuela Riopico–.

¿Y por qué Vox? «Es más afin a mis ideas políticas, Rajoy pudo haber hecho cosas que no hizo, por ejemplo con la Memoria Histórica o la Ley del Aborto, y no lo hizo. Y me pareció que Vox era lo más parecido a mis ideas, pero no estoy tampoco al 100% con ellos». ¿Un ejemplo de la discrepancia? «La gestación subrogada, estoy a favor porque ayuda a familias que no pueden tener hijos», dice casi sin pestañear.

No considera a este partido la extrema derecha, «porque si lo viera así...no me considero tan radical», matiza. Pero tiene claro que volverá a presentarse bajo estas siglas a los comicios de 2019. «Porque al final lo importante es trabajar por el pueblo, y yo quiero que mi pueblo crezca, que sobreviva».