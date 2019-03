El acoso escolar centra el debate en la jornada sobre el déficit de atención

«El Tdah es una mochila, una carga para toda la vida»

Álvaro García. / El Norte

No recuerda «casi nada» del momento en el que le diagnosticaron déficit de atención e hiperactividad, hace ahora 17 años. Sin embargo, confiesa que se sentía «raro», incomprendido. No acababa de entender qué le pasaba. «No era consciente de lo que hacía mal. Sentía que nadie me entendía y no sabía por qué, incluso mis amigos no me invitaban a sus cumpleaños, con todo lo que eso supone para un niño de doce años», afirma Álvaro García Fernández-Recalde, un vallisoletano de 29 años afincado en Oviedo que este sábado participará en la VIII Jornada Técnica sobre Tdah con su ponencia 'Una vida con el Tdah en la mochila'.

Álvaro está «acostumbrado» a dar conferencias «de este tipo». Considera que contar su experiencia puede ayudar a otros niños que hoy en día padecen este trastorno. «Con el paso de los años te haces mayor y comienzas a saber un poco lo que te pasa. A día de hoy yo soy plenamente consciente de ello, como una persona que tiene diabetes y tiene que pincharse insulina todos los días y saber a qué hora lo tiene que hacer».

«La clave», dice, es afrontar los fracasos «no como un error, sino como una oportunidad» para seguir adelante. «Los Tdah somos unos motivados, unos enchufados de la vida. Nos cuesta mucho salir adelante, pero cuando lo conseguimos lo celebramos como un gran triunfo».

Este guía de montaña y socorrista de salvamento acuático también pondrá en valor la importancia de que los familiares «apoyen» a los niños con déficit de atención, así como la «suerte de cruzarse con buenos profesores». «Vale más un día con un buen profesor que cien días de aprendizaje. «Yo repetí muchas veces, no por tonto ni por vago, sino porque no había alguien que me entendiera y me ayudara y motivara a seguir adelante y a aprender», argumenta.