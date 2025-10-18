Una acera solo para coches desde hace 16 años en Los Santos-Pilarica

El solar está en venta. Es para uso terciario y tiene 31.000 metros cuadrados justo en el esquinazo que se sitúa frente al apeadero ... de la Universidad de Valladolid. Desde allí arranca la acera de la calle Salud. Una acera asimétrica, porque en el otro lado, pegado al lecho ferroviario, solo hay un bordillo sobre el que se levanta un muro acementado. Una acera que, hacia la mitad de recorrido hacia el túnel Nochevieja-Andrómeda, se convierte en acera solo apta para vehículos. Allí, consecutivos, aparecen tres espacios de estacionamiento. En cada uno de ellos, separados por un pequeño trocito de acera de poco más de un metro y medio en el que se sitúa una farola, caben tres coches.

Lo que no caben son los peatones.

Los viandantes que pasan por la zona tienen dos opciones. Circular por la acera, bajarse a la calzada al llegar a ese tramo y retomar luego la acera, unos 50 metros más adelante. Eso sí, sin rampas. A bordillo limpio. O bien caminar directamente por la carretera, de doble sentido, de frente a los coches que circulan por ella y que se ven obligados a esquivar a los peatones.

Al otro lado del solar en venta, en cambio, la acera está completa. Hay un tramo en el que se intercalan zonas de aparcamiento pero con una acera más ancha, lo que permite caminar sin interrupciones. En la acera para coches no. Porque en realidad falta por urbanizar un trozo. El que iría pegado al solar una vez construido y que hoy presenta un camino de tierra que es la tercera posibilidad para los peatones, más incómoda aún.

Esta acera defectuosa permanece así desde hace 16 años. Porque fue en 2009, con Cristina Vidal al frente de la Concejalía de Urbanismo y Javier León de la Riva como alcalde, cuando se terminó de urbanizar el nuevo barrio de Los Santos Pilarica. Más de tres años de obras que comenzaron en la primavera de 2006, y una inversión de 22,4 millones de euros. Entonces apenas había nada que no fueran solares, pero para 2010 ya se habían terminado, a pesar de la crisis, cuatro promociones. Estaban previstas 2.600 viviendas en 55 hectáreas de terreno. Aunque los efectos de la crisis económica de 2008 retrasaron mucho los planes, hoy en día es una zona de expansión de la ciudad que concentra un gran número de viviendas nuevas y en construcción y que empieza a albergar actividad económica, principalmente en la prolongación del paseo de Juan Carlos I.

Como aún faltan por desarrollar viviendas y el citado solar de uso terciario, anunciado por un gran cartelón, la acera no apta para peatones no ha sido especialmente problemática. Ahora, sin embargo, con el cierre del paso subterráneo del apeadero de la Universidad, se convierte en un obstáculo más para aquellos que deben rodear para alcanzar el otro lado, dado que los trenes solo se detienen en el lado de Los Santos-Pilarica, donde se ubica la vía por la que circulan los trenes de cercanías que tienen parada en el campus universitario. Así que no solo hay que dar un paseo para llegar a la facultad, sino que hay que hacerlo por una acera de 450 metros de los que 50 metros son impracticables para los peatones.