Un peatón camina por la acera interrumpida de la calle Salud. Al fondo, en uno de los tramos de estacionamiento, un vehículo aparcado que le obligará a utilizar la calzada. Rodrigo Ucero

Una acera solo para coches desde hace 16 años en Los Santos-Pilarica

En la calle Salud, el paso para los peatones se ve interrumpido por tres franjas de aparcamiento que obligan a circular por la calzada a los viandantes, algo que se complicará con el cierre del apeadero universitario

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:15

El solar está en venta. Es para uso terciario y tiene 31.000 metros cuadrados justo en el esquinazo que se sitúa frente al apeadero ... de la Universidad de Valladolid. Desde allí arranca la acera de la calle Salud. Una acera asimétrica, porque en el otro lado, pegado al lecho ferroviario, solo hay un bordillo sobre el que se levanta un muro acementado. Una acera que, hacia la mitad de recorrido hacia el túnel Nochevieja-Andrómeda, se convierte en acera solo apta para vehículos. Allí, consecutivos, aparecen tres espacios de estacionamiento. En cada uno de ellos, separados por un pequeño trocito de acera de poco más de un metro y medio en el que se sitúa una farola, caben tres coches.

