La abuela de Valladolid que ha conquistado el corazón del cantante Antoñito Molina

La ternura de la abuela Carmen no solo se ha ganado el corazón del artista gaditano, esta veterana fan también ha conquistado las redes sociales ... al hacerse viral (en apenas unas horas) el entrañable momento en el que la mujer fue sorprendida por el de Rota a las puertas de la residencia donde vive en Valladolid.

No daba crédito a lo que tenía delante y después del momento inicial de incredulidad Carmen se fundió en un largo abrazo con el artista. «Me alegro de conocerte, me habían dicho que te gustaban mucho mis canciones», le decía él con una sonrisa y ella le respondía sin palabras con un abrazo de esos de verdad, vamos que no le quería soltar. No todos los días tu artista favorito te sorprende de esa manera. «Me escribió su nieta y me contó que en principio iba al concierto, pero que finalmente su abuela no venía, que no le apetecía del todo. Supongo que cosas de abuelas y de personas auténticas», publicaba hace unas horas el artista en Instagram para dar a conocer al resto de fans esta historia que tuvo lugar el pasado domingo, 2 de noviembre.

Al darse cuenta de que la residencia donde se encontraba la abuela Carmen estaba solo a tres minutos del Centro Cultural Miguel Delibes donde cantaba ese día decidió presentarse allí. «La abuela Carmen ha sido lo mejor de estos conciertos por el norte», aseguraba él. Como una quinceañera, a Carmen solo le faltó dar saltos de alegría porque su expresión, su emoción lo decían todo.

Ampliar Momento en el que el artista sorprendió a Carmen a las puertas de la residencia donde vive en Valladolid.

No es para menos, su artista favorito había pasado a buscarla para que tuviera un lugar especial en su concierto. ¿Quién puede decir que no? «La convencí para que se viniera a la prueba de sonido y cantarle unas poquitas de canciones para ella y su familia», cuenta él. Y así fue, Molina cantó en privado para Carmen y para sus tres nietas como único público.

No podían creer su suerte, pero después la sorpresa cambió de dirección. Cuando el intérprete de temas como 'Ya no me muero por nadie' o 'Yo soy pa ti' salió al escenario pudo comprobar que ella seguía en su butaca aplaudiendo y con la misma cara de ilusión. «No sé qué pasó, que cuando salí a cantar estaba allí y había decidido quedarse al concierto… ¡Qué suerte la mía! La mía y la de todo el público de Valladolid de tener a la abuela Carmen con nosotros, qué sonrisa más bonita», publicaba en redes Molina.

Y por quedarse la abuela vivió un momento de conectó las emociones de todos, las del cantante, las del público y las de nuestra veterana protagonista. Con el auditorio lleno, le dedicaron un pedacito de canción cuya letra no podía ser más adecuada a ese momento. «Es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a cuidar ¿En qué momento, minuto y segundo me pudo pasar? Hoy doy gracias a la vida, a lo bueno y a lo malo Es verdad que todo llega cuando menos lo buscamos».

Las fotos y los vídeos del momento se han viralizado rápidamente en redes con más de 23.434 Me gusta en 16 horas y más de 1.768 comentarios para una historia que el propio artista define así «Quiero decirte que eres de las cosas más bonitas que me ha pasado en este año tan bonito. Te quiero Carmen, gracias».