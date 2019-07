Un abogado que lo dejó todo por amor y por una vocación

Alejandro Nava sostiene uno de los violines que repara en su taller de Renedo de Esgueva. / L. N. Alejandro Nava Juárez. Luthier Archetier LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 7 julio 2019, 12:36

En México lo tenía todo. Familia, amigos, un trabajo que le gustaba o que creía que le gustaba. Era un abogado con gran proyección, pero decidió dejar toda su vida en México para venirse a España persiguiendo el amor. Vino por solo dos meses y han pasado siete años desde entonces, en los que no ha vuelto a su país natal. La suya es una historia de amor, motivación, emprendimiento y del hallazgo de una vocación que ahora marca su existencia al otro lado del mundo.

El jurista de Puebla de Los Ángeles (México) Alejandro Nava se ha reconvertido en luthier especializado en la reparación de arcos para violín, viola, violonchelo y contrabajo. Hijo de abogado, nunca se planteó estudiar otra cosa que no fuera Derecho. Quiso continuar con la tradición familiar y durante cuatro años trabajó en el despacho de su padre.

Conocer a Alicia Lassaleta, su ahora mujer, lo cambió todo. Ella es una violinista madrileña, afincada en Valladolid, que le ha transmitido su pasión por la música. «Vine de visita y me quedé para siempre. Mi madre me dice que si yo soy feliz aquí, ella también lo es, lo cual me tranquiliza. La música ha cambiado mi vida de forma radical. Gracias a la vocación de mi mujer, yo descubrí la mía. Gracias a su música hoy tengo a mi mujer, a mis hijos y una nueva visión de la vida. Antes pensaba que era feliz, pero ahora sé que lo soy realmente, porque he cumplido mis sueños y no tengo límites. No me siento atado a nada. Estudiar Derecho me dio la llave para abrir otras puertas y estoy muy satisfecho de mi formación y experiencia anterior, pero mi vocación es la música», dice con un brillo en los ojos.

Luthier Archetier Emprendedor. Alejandro Nava Juárez (34). Abogado, luthier y arquetero Inicio de la actividad. 18 de febrero de 2019 Contacto. Renedo de Esgueva. Telf: 645 661 852 www.alejandro-archetier.com

En estos siete años que lleva en España Alejandro ha luchado por convalidar su título de Derecho, aunque no lo ha logrado. «Encontré muchas trabas y el tiempo jugaba en mi contra. En el fondo sentía que tenía el compromiso de ejercer la abogacía, pero no me llenaba por completo, así que dejé de insistir y busqué otras opciones», reconoce.

Después llegaron nuevas inquietudes a su vida que han ido llenando ese vacío. Descubrió la carpintería y la horticultura, actividades en las que intentó emprender, aunque sin éxito. También buscó trabajo por cuenta ajena y lo encontró en una empresa de mantenimiento de paneles solares, y más tarde en una tienda de instrumentos musicales.

«Mi mujer es profesora de música y ante la necesidad de reparar sus instrumentos, y más concretamente el arco del violín, se veía obligada a trasladarse a Madrid u Oviedo. Era un auténtico trastorno y resultaba caro. En 2014, como se me daba bien la carpintería, empecé por mi cuenta a reparar sus instrumentos y los de sus alumnos. Vi que me gustaba y se me daba bien. Había encontrado mi verdadera vocación. Empecé a estudiar mucho y poco a poco he ido depurando mi técnica», explica Alejandro, que no pierde la oportunidad de empaparse del saber hacer de maestros de este arte.

«Hace dos años, en Francia, de forma casual conocí a un maestro arquetero que me invitó a su taller. Me dio una gran clase magistral. El mimo con el que trabajaba me motivó a querer emprender en ese sector. Viéndole trabajar, todo empezó a tener sentido para mi. Decidí que me dedicaría a esto», añade.

En noviembre de 2018 perdió su empleo en la tienda de música, momento que aprovechó para emprender como luthier especializado en arquetería, algo que además le resultaría idóneo para conciliar. «Mi proyecto resultó ganador en el XIII Premio a las Ideas Emprendedoras del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín. Eso me terminó de animar a emprender», cuenta.

Participó en el curso Red Talento Empleo y acudió al Servicio de Asesoría al Emprendimiento de la Diputación de Valladolid. El alta en Hacienda y en la Seguridad Social se lo gestionaron a través del servicio de Ventanilla Única de la Cámara de Comercio, donde también le informaron sobre subvenciones. «He pedido una ayuda de la Fundación Michelin y estoy pendiente de pedir la de empresas de nueva creación de la Diputación de Valladolid, por estar dado de alta en Renedo de Esgueva», explica Alejandro.

Un trabajo minucioso

Ha instalado su taller en su domicilio, donde dedica muchas horas a la reparación, mantenimiento y mejora de instrumentos de cuerda arco como violín, viola, violonchelo y contrabajo. «Hago todo tipo de reparaciones y puestas a punto, cambio clavijas, puentes y cuerdas, pero mi especialidad es el encerdado del arco, que suele ser la parte más olvidada del instrumento y sufre un gran desgaste. Esas reparaciones son muy complicadas y las debe hacer un experto. Yo ofrezco un trabajo de calidad, esmerado y con la mayor inmediatez. Trabajo con arcos de todas las gamas y calidades. Y mis clientes son tanto estudiantes de música, como profesionales de prestigio», indica este luthier arquetero, que se ha dado de alta como artesano en la Junta de Castilla y León.

Para él la formación es de vital importancia. Por eso siempre está buscando cursos especializados, incluso en el extranjero. «No es necesario saber tocar el violín para ser un buen arquetero. Pero yo tengo muchas inquietudes y estoy aprendiendo a tocarlo con la ayuda de mi mujer. Al final ésta es una actividad de familia, en la que todos cooperamos», dice este emprendedor.

Su historia ha dado lugar a un eslogan, 'Tu música es mi vocación', que para él lo significa todo. Su oficio se remonta al siglo XVIII, pero es muy desconocido. Por eso realiza talleres para llegar a las nuevas generaciones a través de ayuntamientos, colegios, conservatorios y escuelas de música. «El boca a boca está funcionado. La acogida está siendo buena y los clientes están satisfechos. Muchos profesionales me confían sus instrumentos, que para ellos son lo más valioso, y eso me llena de orgullo», dice Alejandro, que ha diseñado su logo y está preparando su web. Ganas no le faltan.