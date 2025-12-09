Abierta la inscripción para dos nuevas Lanzaderas de Empleo en Valladolid Se desarrollarán a través del programa 'Hubs de Activación de la Empleabilidad' para personas en desempleo mayores de 18 años

El Norte Valladolid Martes, 9 de diciembre 2025, 13:37 Comenta Compartir

La Fundación Santa María la Real ha abierto la inscripción para participar en dos nuevas Lanzaderas de Empleo en Valladolid. Se desarrollarán a través del programa 'Hubs de Activación de la Empleabilidad' para personas en desempleo mayores de 18 años.

En total, se ha puesto 24 programas para ofrecer orientación laboral gratuita y adaptada a las últimas tendencias del mercado laboral actual, a más de 600 personas en desempleo. En este sentido, desde la Fundación recordaron que se han abierto diferentes centros 'Hub' en España en los últimos meses, que facilitan la puesta en marcha de Lanzaderas de Empleo.

Esta iniciativa, en formato semipresencial, facilita una orientación actualizada y estará guiada por especialistas y adaptada a las necesidades de sus participantes, atendiendo también a su especial situación de vulnerabilidad. 'Hubs de Activación de la Empleabilidad' cuenta, además, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza (CCI 2021ES05SFPR003); la financiación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León-Ecyl y la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid.

El centro Hub de Castilla y León acoge proyectos de cinco meses y medio de duración, con un formato semipresencial, y la participación de hasta un total de 80 personas. En la de Valladolid se llevarán a cabo estas dos acciones, entre los meses de enero y junio de 2026.

Últimas tendencias

Por un lado la 'Lanzadera de Empleo Activa', que está formada por un grupo heterogéneo de personas en desempleo con el objetivo común de actualizar y enfocar su búsqueda de trabajo. Y, por otro, la 'Lanzadera de Empleo Despega', que se dirige a personas en situación de especial vulnerabilidad. Reciben una atención especializada para su inserción en el mercado laboral y su inclusión social.

A través de los diferentes centros 'HUB' abiertos se impulsa la inserción laboral ofreciendo orientación actualizada y personalizada por especialistas. Su objetivo es activar personal y profesionalmente a personas en desempleo, mejorando su empleabilidad con competencias transversales y las habilidades demandadas, además de reducir la brecha digital y fomentar las competencias verdes.

Sus participantes reciben apoyo en intermediación laboral, salud mental y gestión del estrés ante el desempleo o la incertidumbre laboral. Se preparan en equipo para superar entrevistas de trabajo, manejar herramientas digitales actuales y enfocarse hacia su objetivo profesional con la guía de especialistas.

Las personas participantes en las diferentes Lanzaderas de Empleo también tienen la oportunidad de realizar formaciones técnicas enfocadas en mejorar su futuro laboral, en sectores con alta demanda: gestión administrativa y herramientas aplicadas a la gestión; atención al cliente, comercio y reposición; gestión y logística de almacén, así como el carnet de carretilla; y limpieza profesional y prevención de riesgos (PRL). Pueden participar personas en desempleo, mayores de 18 años, de cualquier sector profesional o nivel educativo, que residan en Valladolid. Las personas interesadas pueden apuntarse antes del 19 de enero en el siguiente formulario onlinehttps://hubsempleabilidad.com/inscribete/