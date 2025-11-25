1.200 personas claman en Valladolid por el fin de la violencia de género

El reloj marcaba las 20 horas y 8 minutos y una pregunta lanzada al aire desde un megáfono retumbó en la Fuente Dorada: «¿A cuántas ... más tienen que matar?». Con esta cuestión proclamada a los cuatro vientos por Yolanda Martín, portavoz de la Coordinadora de Mujeres, comenzó este martes en Valladolid la manifestación del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La pregunta de la portavoz de la plataforma convocante no necesitaba encontrar respuestas, tan solo pretendía remover conciencias, tal y como lo hizo la respuesta del subdelegado del Gobierno horas antes a la pregunta de ¿cuántas mujeres han sido asesinadas por sus parejas en España en lo que va de año? «En 2025 llevamos ya 38 víctimas mortales asesinadas en España», dijo Jacinto Canales apoyado por la contundencia de los datos.

Datos también son las cifras de asistencia a las manifestaciones convocadas este martes con motivo del 25-N. La primera de ellas, la convocada a las 19:00 horas por el Bloque Crítico Transfeminista contó con 300 participantes, según datos aportados por la Policía Nacional, mientras que la segunda, la organizada por la Coordinadora de Mujeres, llegó a contar con 900 manifestantes.

Esos 900 manifestantes de la convocatoria más multitudinaria caminaron por el centro en una movilización encabezada por una pancarta en la que se podía leer 'La violencia institucional también es violencia machista', una frase en la que se apoyó Patricia Gómez Urbán, portavoz del PSOE en las Cortes, para lanzar un claro mensaje electoral en sus palabras a la prensa momentos antes del inicio de la manifestación.

«Basta ya de la violencia machista en las instituciones. Basta ya de tener a gobernantes que la niegan. Aquí en Castilla y León lo sabemos bien, puesto que tenemos a un presidente que pactó con la ultraderecha y metió a los negacionistas de la violencia de género en las instituciones. Tan bárbaros y tan machistas son quienes niegan la violencia de género como los que pactan con ella», sentenció poco antes de que comenzara una marcha, que contó con la presencia de diferentes representantes de partidos de izquierdas.

Hubo proclamas electoralistas, pero también un recuerdo a las víctimas, como la pancarta que rezaba «Por Teresa y todas las mujeres asesinadas». Porque son ellas, las víctimas, las tristes protagonistas de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día en el que, al acabar las movilizaciones en Valladolid cinco mujeres leyeron un manifiesto en el que expusieron sus perfiles para reclamar al final algo tan necesario como «el fin de los asesinatos machistas y de la violencia contra las mujeres».