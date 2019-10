«No soy presumido. Me conformo con lo que tengo en el armario» Henar Sastre El exjugador del Real Valladolid, y actual ayudante de Sergio González en el club, confiesa que «el otro día me avisó una señora que llevaba colgando la etiqueta en el pantalón que me acababa de comprar» SONIA QUINTANA Jueves, 17 octubre 2019, 07:20

Fue durante diez temporadas jugador del Real Valladolid, equipo en el que ahora ejerce como técnico, a las órdenes de Sergio González. Álvaro Rubio (Logroño, 1979) asegura que le gusta «vestir discreto, sin llamar mucho la atención». «Mis prendas favoritas son un vaquero, una camiseta y una sudadera. Sé que no es lo más novedoso, pero me gusta vestir cómodo en el día a día. No suelo llevar complementos, ni siquiera relojes o pulseras».

-¿Armario o vestidor?

- Con un armario es suficiente para mí. Nunca he tenido vestidor y no creo que me hiciese falta.

-¿A qué huele tu armario?

-Una mezcla entre la colonia que suelo utilizar y el olor a suavizante de ropa recién lavada.

-¿Eres una maniático del orden o tu ropa vive en el caos?

-Soy mas tirando a maniático del orden, o eso me dice mi mujer, pero tampoco creo que sea tan extremista. Me gusta simplemente tener las cosas ordenadas y que estén en su lugar. No suelo clasificar la ropa por colores, talla, 'looks'... pero sí por prendas: jerseys y sudaderas, pantalones, camisetas, ropa interior, calzado...

-¿Te preocupa tu imagen?

-No me preocupa demasiado, pero sí que me gusta ir adecuado para cada momento. No soy presumido. Me conformo con lo que tengo en el armario. Es mi mujer la que siempre me anima para que vaya renovando vestuario que, a la larga, lo agradezco un montón.

-¿Te gusta ir de tiendas? ¿Sólo o acompañado?

-Me gusta ir de tiendas por los pequeños comercios, pero sin que me agobien cuando estoy mirando. Mis padres siempre han tenido tiendas de ropa y lo he mamado desde pequeño. Atender bien a la gente es un 'arte'; lo he visto en mi familia, primero en mi madre y más tarde, cogiéndole el testigo, a mi hermana, que actualmente sigue con su comercio de moda en Logroño.

-¿Cuál ha sido tu última adquisición?

-Un pantalón vaquero negro y una camisa negra de vestir estampada con calaveras.

-¿Eres de los que estrenas nada más llegar a casa o en tu armario hay prendas con la etiqueta del precio puesta?

-Hay veces que salgo de la tienda con lo que me acabo de comprar puesto. Sin ir mas lejos el otro día me avisó una señora que llevaba colgando la etiqueta en el pantalón que me acababa de comprar.

-¿Cuál es la prenda más antigua que conservas?

-Una cazadora de cuero básica que me encanta.

-¿Qué es lo más caro y lo más barato que tienes en tu armario?

-Lo más caro, probablemente, sea una cazadora de plumas que tengo para pasar el duro invierno de Valladolid (jajaja). ¿Y lo más barato? Puede que alguna camiseta básica de Zara.

-¿Eres de lisos o estampados?

-Soy mas de lisos y colores como grises, negros, azules oscuros, verdes... Me gusta vestir discreto, sin llamar mucho la atención; aunque alguna vez me haya puesto algún estampado más llamativo para darle un poco de alegría.

-¿Prestas tu ropa?

-Si es por alguna urgencia, por supuesto que sí, pero si no es necesario no suelo hacerlo. Creo que los hombres para esas cosas somos más nuestros.

-¿Cuál es tu prenda favorita?

-Mis prendas favoritas son un vaquero, una camiseta y una sudadera. Sé que no es lo más novedoso, pero me gusta vestir cómodo en el día a día. No suelo llevar complementos, ni siquiera relojes o pulseras.

-¿Qué no te pondrías nunca?

- Prendas que sean muy llamativas, da igual el color que sea o el estampado, no me siento cómodo.

-¿Cuánto tiempo tardas en decidir qué te vas a poner por las mañanas? ¿Y si vas a un evento?

-Muchas veces lo dejo preparado la noche anterior y no suelo tardar más de tres minutos. Si tengo algún evento más importante entonces tardo un poco más porque tengo que pasar el filtro de mi mujer (jajaja). Me aprovecho de que es una profesional de la moda.

-Le cambiarías con los ojos cerrados el armario a...

-Creo que no se lo cambiaría a nadie. Es algo muy personal y seguro que habría muchas cosas que no me pondría. Mi estilo es muy sencillo y normalmente la gente más famosa suele llamar la atención en su forma de vestir. Además, como ya he dicho anteriormente, me conformo con lo que tengo.