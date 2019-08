Palentina, representante de España en Miss Mundo: «La embajadora de un país debe tener talento, no solo belleza» Cynthya Carvajal, representa a España en Miss Mundo. / El Norte Cynthia Carvajal, palentina de nacimiento, representará a la provincia en el certamen de Miss Mundo España, que se celebra en estos diez días en Melilla LAURA LINACERO Palencia Sábado, 10 agosto 2019, 10:58

Nació en Palencia, aunque cuando tenía 8 años se trasladó a Málaga por motivos familiares. Aunque tiene escasos recuerdos de Palencia, en su carta de presentación en el certamen de Miss Mundo España intentará dejar el nombre de Palencia muy alto. Cynthia Carvajal, de 25 años, se enfrentará durante estos diez días al certamen, que se celebra en Melilla. 52 chicas competirán en el concurso por alzarse con el título con el que la ganadora optará después a la corona mundial.

–¿Qué le impulsa a representar a Palencia en el certamen?

–Actualmente vivo en Málaga y me presenté por esta ciudad, pero no conseguí la banda. Me ofrecieron la posibilidad de representar a Palencia, y me resulta muy interesante poder representar a mi tierra natal.

–¿En qué consiste el 'casting' por provincias para hacer la selección?

–Aunque la gente no lo piensa así, no solo se fijan en el exterior. Valoran el talento a través de los méritos, los idiomas, el trabajo, proyectos sociales o la cultura que tengamos. Así, seleccionan al perfil más completo.

–¿Cuándo empezó a mostrar interés por el mundo del modelaje?

–Me eligieron la reina de las fiestas de mi pueblo en 2013, y a partir de ahí empecé a conocer la realidad de este mundo. Yo también creía que este trabajo era muy superficial, pero va mucho más allá.

–¿Cómo ve los prejuicios que envuelven a este mundo?

–La mayoría de las personas no se interesa por profundizar si son ciertos o no. En el certamen de Miss Mundo, al fin y al cabo, la seleccionada es una embajadora del país, y para ello tienes que tener un talento más allá de la belleza.

–¿Los requisitos que se exigen para desfilar en una pasarela son muy estrictos, hasta exagerados?

–En la organización de Miss Mundo nunca nos han dado parámetros de peso. De hecho, la preparación física es algo propio de cada una, y normalmente va acorde con nuestra rutina de deporte y alimentación.

–¿Cuándo se conocerá la elección de la representante de España para Miss Mundo?

–En los próximos días, habrá una concentración para que la Organización elija a quien será Miss Mundo de las 52 candidatas que somos y también es una preparación previa para el certamen mundial. Y el 18 de agosto, en el Auditorio Carvajal de Melilla, resolverán quién representará al país.

–¿Las redes sociales son una oportunidad para el mundo de la moda?

–Sí, una de las pruebas que tenemos es una sesión multimedia donde tenemos que dar a conocer nuestra candidatura y mostrar nuestro día a día. Además, hay debates sobre cultura general, pruebas de deporte, talento, prueba de 'top model' y una prueba de modelo de playa. El objetivo es ver quién representará mejor al país.

–¿Hay una competencia insana en este tipo de certámenes?

–Por mi experiencia, en este tipo de certámenes nunca ha habido una competencia más allá de la común en este tipo de concursos. Siempre ha habido compañerismo y se forjan amistades importantes.