El mensaje que esconde la nueva manicura de Rosalía La artista catalana estrena un extravagante diseño de uñas MARÍA CALVO Jueves, 12 septiembre 2019, 07:23

A sus 24 años, ha sido retratada para la portada de 'Vogue España' por el histórico fotógrafo Peter Lindbergh, recientemente fallecido; ha salido en las pantallas de Times Square; sus canciones forman parte de la 'playlist' de los Obama y, encima, ha sido la única española en ganar dos Premios MTV VMA Awards, al Mejor Vídeo Latino y Mejor Coreografía, todo un hito en la música de nuestro país. El huracán Rosalía arrasa allá por donde va y todo lo que toca se convierte en noticia, hasta algo tan intrascendente como su manicura, si lo comparamos con la lista de grandes logros que está consiguiendo, claro está. Y es que en lo que a uñas se refiere, ella también es la reina.

Junto con un vestuario que se nutre de la corriente 'ratchet', las uñas de Rosalía se han convertido en uno de sus rasgos más reconocibles. Siempre las lleva larguísimas y extravagantes, decoradas con aplicaciones, cadenas, corazones, muñecos, pedrería y cualquier detalle llamativo susceptible de pegarse bien a las cutículas. Por ejemplo, hace unos días pudimos verla en la gala de la MTV VMA Awards luciendo manicura negra hecha a base de decenas de pequeños brillantes, a juego con el 'look' de Burberry con el que pasó a la historia. Ahora, en una de sus últimas publicaciones de Instagram, comprobamos que las ha cambiado por un diseño de color rojo sobre el que lleva escrito un curioso mensaje.

Afinando la vista, se puede ver una letra de 'strass' en cada una de sus uñas. Juntas, forman la frase 'Yo x ti, tú x mí', que es el título de su último éxito, en el que colabora el cantante Ozuna. En este caso, ha sido obra de Mei Kawajiri, la manicurista de las estrellas.sus manos han pasado celebridades como Gigi y Bella Hadid, Dua Lipa, Ariana Grande o Denma Gvasalia. Aunque Mei es originaria de Kyoto (Japón) y lleva 15 años dedicada al 'nail art', se mudó hace seis años Nueva York. Ahora, tiene su estudio en el bajo Manhattan, donde se ha labrado una cartera de clientes dispuestos a pagar 200 dólares por sesión.

Sin embargo, sabemos que Rosalía tiene a su manicurista de confianza en su Barcelona natal. Se trata de la empresa Dvine Nails, expertas en uñas esculpidas. No solo le hace las uñas más famosas del panorama musical, sino que también aparece en su Instagram y en sus canciones. «Uñas de Dvine, ya me las han 'copiao'», tal y como canta en el videoclip 'Aute Cuture'. La peruana Maritza Paz es una de las artistas que le hace habitualmente la manicura a Rosalía y admite que llegó a tardar más de seis horas en hacer el diseño que la artista llevó para los premios Grammy. Un esfuerzo minucioso que, sin duda, no ha pasado desapercibido.