Camisetas con mensaje en los 'looks' de los vallisoletanos Carla Calvo En Va de Moda salimos a la calle en busca de los mejores estilismos para el verano CARLA CALVO Valladolid Jueves, 22 agosto 2019, 07:55

Reinvindicativos, divertidos, virales... Los eslóganes se estampan en las camisetas convirtiéndose en un 'must' de la temporada. En Va de Moda hemos salido a la calle, cámara en mano, en busca de camisetas con mensaje en los 'looks' de los vallisoletanos. Pilar Vicente, Víctor Sanz, Paula Pineda y Carlos Cano son nuestros 'modelos' de esta semana.

Pilar Vicente | Empleada de banca «'Le grand méchant look'»

Carla Calvo

Pilar Vicente ha elegido un 'total look' en rojo y negro. Tanto la americana como los pantalones tienen detalles dorados con reminiscencias circenses que recuerdan al traje de una 'majorette'. Debajo lleva una camiseta negra de Naf Naf con el lema 'Le grand méchant look' ('La gran mirada perversa'). Las letras 'o' de la palabra 'look' se han sustituido por unas pestañas con brillantes, jugando con el simbolismo entre la mirada y unos ojos cerrados. Remata su 'look' de hoy con unas zapatillas Converse rojas, un bolso también rojo y unas gafas de sol de la firma alicantina Hawkers.

Víctor Sanz | Estudiante «'Fire and blood'»

Carla Calvo

Víctor Sanz es un estudiante de Ingeniería Informática fan de 'Juego de Tronos', serie basada en los libros de George R.R. Martin. A este estudiante el final de la serie le pareció «bueno, para lo que podía haber sido». En su camiseta de color vino de Jack and Jones se puede leer 'Fire and blood' ('Fuego y sangre'), uno de los lemas de la Casa Targaryen, una de las familias protagonistas de la saga, junto con el escudo de la misma. Con unos pantalones cortos deportivos de Nike grises y unas zapatillas Vans, este futuro informático define su estilo como «variado».

Paula Pineda | Cocinera «'The moon'»

Carla Calvo

Paula Pineda lleva una camiseta blanca ombliguera de manga corta de Stradivarius en la que se estampa un diseño geométrico de la luna acompañado con flores y el lema 'The moon'. La combina con unos pantalones 'cargo' con cadenas en un lateral, también de Stradivarius. Este prenda de corte recto, inspirada en el vestuario militar, se ajusta al tobillo. Esta cocinera lleva además un bolso con estampado de piel de serpiente y las míticas Converse blancas, el calzado 'must have' de la temporada. Al preguntarle por su estilo, Paula confiesa que es «muy personal».

Carlos Cano | Músico «'I want to brick free'»

Carla Calvo

Este músico lleva una camiseta con Freddie Mercury, cantante de la emblemática banda de rock 'Queen', convertido en figura de Lego, comprada en una tienda vallisoletana especializada en camisetas. El lema 'I want to brick free' es un juego de palabras con el título de la conocida canción de la banda británica 'I want to break free' ('Quiero liberarme') y los 'bricks' (bloques) típicos de Lego. Carlos Cano combina esta prenda con unas bermudas vaqueras de Springfield y unas zapatillas New Balance. Como accesorios lleva un 'smartwatch' y una mochila de la marca XD-design.