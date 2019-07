Los mejores looks veraniegos del 'street style' en Valladolid

Hacer más llevaderos los días de calor y estar a la última. El sombrero es el aliado perfecto para estos calurosos días de julio. Carmen de Dios, Borja Mauriz, Ana Ballesteros y José Manuel Martín han sido nuestros 'modelos' de esta semana.

Va de Moda Sigue toda la información de moda en nuestro canal Va de Moda

Raquel Hernández, estudiante de Arquitectura «El anillo me lo compré en un pueblecito de México»

Henar Sastre

Con un pantalón beige tobillero de Massimo Dutti y una camiseta básica blanca de Zara se enfrenta Raquel Hernández a una calurosa jornada en la ciudad. El bolso de Furla en color aguamarina y las alpargatas de rayas multicolores de esparto de la firma Gloria Ortiz ponen el toque de color a su 'look' 'total white', que acompaña también con un kaftan en tonos azules de Zara. «El anillo me lo compré en un pueblecito de México», cuenta esta estudiante de Arquitectura. Los pendientes también son de un artesano mexicano.

Jairo Redondo, estudiante «La mochila me acompaña a todas partes»

Rubén Sáez

Jairo Redondo nos regaló un momento de su tiempo para mostrar un 'look' fresco. Con una camiseta 'print' de Zara y unas bermudas de Lefties, acompañadas por unas alpargatas, este estudiante alivia el calor en sus idas y venidas al trabajo. «La mochila me acompaña a todas partes». Los estudios y su trabajo como profesor particular han hecho a su mochila, Quicksilver, su mejor compañera.

Eva Martínez, estudiante de Periodismo «Los 'shorts' son de un mercadillo de Comillas»

Henar Sastre

Esta estudiante de Periodismo se ha decantado esta mañana por unos 'shorts' que compró en un mercadillo de Comillas y que combina hoy con una camiseta básica blanca de Zara. El bolso en tono tostado es de Bimba y Lola y los pendientes y las gafas de Parfois. Eva Martínez lleva también una cadena de la joyera María Pascual. En los pies, uno de los 'must' de la temporada, las zapatillas Converse All Star en blanco

Jesús García, jubilado «No soy nada extravagante»

Rubén Sáez

En una de nuestras salidas en busca de los diferentes estilos veraniegos, nos encontramos a Jesús García. A este jubilado le gusta pasear su estilo «normal y corriente» por los lugares más emblemáticos de la ciudad, siempre sin llamar la atención. «No soy nada extravagante». Pero eso sí, a la hora de comprar, «nada de grandes superficies». Para él no hay nada como el pequeño comercio, «el de toda la vida».