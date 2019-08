Los mejores looks para ir a trabajar del 'street style' en Valladolid Henar Sastre En Va de Moda salimos a la calle, cámara en mano, en busca de los mejores estilismos para acudir a trabajar CARLA CALVO Valladolid Jueves, 1 agosto 2019, 09:00

En Va de Moda hemos salido a la calle, cámara en mano, en busca de los mejores 'looks' veraniegos para ir al trabajo. Tania Gañán, Rodrigo Méndez, Diana López-Nava y Enrique Guillén han sido nuestros 'modelos' de esta semana.

Tania Gañán, abogada «En verano, siempre 'vestidito' y sandalias»

Carla Calvo

«Hoy me pillas toda de marca», comenta Tania Gañán entre risas de camino al trabajo. Esta abogada luce un vestido estampado en tonos azules y rosas de El Corte Inglés, acompañado de unas sandalias azul eléctrico de Fosco y un bolso azul marino de la marca Kipling. Define su estilo como «arreglado pero informal» y cuenta que su 'must' a la hora de ir a trabajar en verano es un vestido con sandalias, «tal y como me ves».

Rodrigo Méndez, empresario «Ni me acuerdo dónde lo he comprado»

Carla Calvo

Este empresario admite que tiene «0 interés en la moda». Para ir a trabajar en esta mañana de verano Rodrigo Méndez ha elegido un polo de color rojo, con unos pantalones claros y unos zapatos marrones. No recuerda donde compró el conjunto, «de ningún sitio en especial» lo define, dejando claro que no es algo a lo que preste mucha atención. Los zapatos son de la marca Camper, comprados en una tienda de Madrid y el reloj «es un regalo», completa .

Diana López, empresaria «Lo llevo todo de Bo Cool»

Carla Calvo

Diana López-Nava es una empresaria que va siempre a la última. Es la dueña de dos tiendas de moda del centro de Valladolid, Bo Cool. «Todo lo que llevo es de mis tiendas» afirma, enseñando el conjunto. Lleva pantalones acampanados, una de las prendas estrellas de la temporada, con estampado geométrico de tonos verdes y rosados. Lo combina con un top blanco de tirante fino y una chaqueta de punto rosa. Los complementos también en rosa, aunque de un tono más claro: un bolso cruzado de Bo Cool y unas sandalias de plataforma de Baltarini Shoes. El colgante y las pulseras de estilo 'playero', con conchas y peces, le dan un toque veraniego al conjunto.

Enrique Guillén, abogado «El reloj es por haber cerrado un caso en Madrid»

Carla Calvo

«Voy super normal», comenta Enrique Guillén, quien define su estilo como 'sport'. Este abogado viene de la notaría y se dirije al trabajo en una mañana de verano en Valladolid con un conjunto cuya procedencia está a medio camino entre Madrid y Barcelona. Explica que los pantalones son «alemanes comprados en Barcelona», el cinturón de la marca Ceña de una tienda de la calle Serrano de Madrid y el reloj «es una edición limitada de Omega por cerrar un caso también en Madrid». Combina los pantalones y cinturón negros, con zapato marrón de vestir y una camisa de color azul claro de Massimo Dutti.