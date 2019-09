Los mejores 'looks' de la semana para estrenar septiembre Rodrigo Jiménez En Va de Moda salimos a la calle en busca de estilismos para dar la bienvenida al nuevo mes SONIA QUINTANA Jueves, 5 septiembre 2019, 07:33

Septiembre ha llegado y en Va de Moda hemos salido a la calle, cámara en mano, en busca de los primeros 'looks' de septiembre en la ciudad. Maríangeles Sánchez, Marta Mateo, Junior de Aza y Laura Rodíguez son nuestros modelos de esta semana.

Mariángeles Sánchez | Jubilada «Tendré unos cuarenta o cincuenta sombreros»

Esta funcionaria jubilada estrena septiembre con un 'look' en blanco y negro. Sólo apuesta por el color en su gorra de calaveras. «¿Dónde me la compré? En cualquier sitio. Yo he viajado mucho y tendré unos cuarenta o cincuenta sombreros». El bolso, con distintos estampados animales, es de Parfois y las sandalias de Mustang. Salvo los pantalones, el resto de su ropa es «del año del higo», cuenta con ironía, haciendo referencia a su camiseta negra con tachuelas y a una chaqueta del mismo color que lleva sobre los hombros.

Marta Mateo | Estudiante de Derecho y Criminología «Llevo una pulsera Masai contra la mutilación genital femenina»

A esta estudiante de Derecho y Criminología lo de posar para la cámara le sale natural. Marta lleva un 'short' negro de Zara con grandes botones en la parte delantera. El top también es de Zara, lo mismo que la sobrecamisa verde militar y el bolso. Las zapatillas deportivas son de Pull&Bear y el cinturón de Stradivarius. Las gafas son de Ray-ban y sus muñecas están plagadas de pulseras. En ellas conviven el indalo de Almería y el oso de Tous, entre otras. Destaca una azul de abalorios. «Es una pulsera Masai contra la mutilación genital femenina».

Junior de Aza | Operario «Me gusta la ropa colorida rollo 'vintage'»

Junior lo tiene claro: «Me gusta la ropa colorida rollo 'vintage'». Hoy lleva unos pantalones 'jogger' rojos con banda blanca lateral de Pull&Bear, la misma firma de su sudadera negra con la imagen en blanco del Edificio Chrysler de Nueva York. Las zapatillas deportivas blancas son de Inside y la gorra negra del equipo de béisbol de los Yankees de New York.

Laura Rodríguez | Estudiante de Arte «Visto con mucha personalidad»

Esta estudiante lleva un mono negro ajustado estilo 'ciclista' de Berska sobre el que se ha anudado a la cintura una camiseta de Los Simpsons de 20th Century Fox. Completa su estilismo mañanero con una cazadora vaquera blanca 'oversize' de H&M y unas zapatillas blancas con plataforma de Vas. «Visto con mucha personalidad», sentencia Laura.