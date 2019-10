Los 'looks' de las 'instagramers' vallisoletanas para ir a trabajar Instagram Estas tres 'fashion victims' comparten sus estilismos con miles de seguidores en las redes sociales SONIA QUINTANA Jueves, 17 octubre 2019, 07:22

Los pantalones blancos se han convertido en un básico todoterreno de cualquier armario femenino. Ya no son sólo cosa del verano. En este 'look' Ana María Díez (@anita_3o) lo lleva en clave 'working' con camiseta rockera de Guns N' Roses, sandalias de acón rojo y 'blazer' verde. Completa su 'look' con un bolso negro con tachuelas.

Tendencia perpetua es el 'little black dress'. Anita (@autoanita) combina su vestido negro esta semana con el calzado del momento: las botas 'cowboy'. En la mano lleva un 'shopper bag'.

No hay firma que se haya resistido a incluir al menos una falda 'midi' en sus colecciones. Virginia (@virginiardgcasado) se ha decantando para este 'look' otoñal por una de punto que combina con 'sneakers'. Por arriba lleva una camiseta blanca con mensaje y una 'blazer'. Todo en tonos tierra.