Los primeros 'looks' otoñales de los vallisoletanos Rubén Sáez En Va de Moda salimos a la calle en busca de los mejores estilismos de cara al otoño RUBÉN SÁEZ Valladolid Jueves, 19 septiembre 2019, 07:20

El sol pierde fuerza y el verano se va apagando. Por eso, en Va de Moda hemos salido a la calle, cámara en mano, en busca de los mejores conjuntos de cara al Otoño. Valeriano, Claudia, Álvaro y David son nuestros 'modelos' de esta semana.

Valeriano | Jubilado «El traje y la corbata ya no me gustan»

Valeriano pasea firme por el Campo Grande un estilismo de «sport» porque el traje y la corbata ya no le gustan. Cansado de lo sobrio, conjunta una americana de Mango con una camisa bien abotonada y unos pantalones rojos. A pesar de que el sol no brilla con tanta intensidad, no hay que olvidar las gafas de sol en las principales horas de la mañana.

Claudia Mayordomo | Estudiante «Soy casual»

Claudia camina apresurada cargada de manuales y apuntes mientras se define como «casual». Esta estudiante porta un vestido con estampado floral de Zara que combina a la perfección con sus pendientes de Deyadey. Para completar su look en «la vuelta al cole», chaqueta en mano y unas sandalias de la marca Au Revoir Cinderella.

Álvaro | Estudiante «No me gusta vestir como todo el mundo»

Álvaro lleva una camiseta print con mensaje, que le regaló su madre, con una cazadora del Corte Inglés. Los vaqueros son de Pull and Bear y sus zapatillas de Pepe Jeans. Se define a sí mismo como una persona a la que le gusta «vestir normal, pero no como todo el mundo».

Daniel | Dentista «Voy en contra de la moda»

David se ha despedido de Zamora para visitar Valladolid con su estilo «clásico y atemporal». Abrigado con una cazadora de G-Star, para combatir el inestable tiempo, combinada con un polo de Franklin y Marshall recorre las calles más céntricas de la ciudad mientras asegura que está en contra de las modas. Los vaqueros y los zapatos son de comerciantes locales de Zamora.