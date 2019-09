3, 2, 1... Llega el otoño Se acerca el fin del verano y es momento de comenzar de nuevo con las rutinas y preparar la casa para la nueva estación que se aproxima LAURA CÁNEVA Jueves, 5 septiembre 2019, 07:34

Es importante que tanto tú como tu entorno os adaptéis al otoño de manera que todo fluya y disfrutes de este momento en el que los colores se vuelven más ocres y las temperaturas comienzan a bajar suavemente. Para ello te voy a contar una serie de pasos con los que lo vas a conseguir.

Ademñas de las gamas cromáticas, cambian las temperaturas, con lo que es el momento de guardar la bolsa de la playa y sacar las mantas, el nórdico… Aprovecha este momento para lavar los textiles de toda la casa antes del frío, como pueden ser cojines, funda de sofá o cortinas. Verás tu casa más limpia y acorde a lo que necesitas.

Tanto la primavera como el otoño son épocas propicias para limpiar toda la casa en profundidad. Limpieza tanto de ventanas como de persianas. Limpieza de lámparas. Limpieza de tapicerías. Limpieza de los armarios de la cocina y del baño. Limpieza de radiadores. Algunas son zonas que no se limpian a fondo habitualmente y, de vez en cuando, es conveniente hacerlo.

Obviamente también tendrás que cambiar tu ropa. Lo primero una buena limpieza de armario y saca todo lo que tengas. Revisa tanto lo que vas a guardar como lo que sacas, y piensa si te sigue gustando y aún está en perfecto estado. Si es así genial, pero si no tendrás que donar o tirar.

Da un repaso a tu casa y arregla todos los pequeños desperfectos que encuentres: una bombilla fundida, cambio de pilas a un reloj que no funciona, etc. Y no solo pon a punto la casa, tú también tienes que estar bien, así que repasa las revisiones médicas, y si aún no has pedido cita no lo dejes más.

Y para finalizar las benditas rutinas. Todo vuelve a ser más organizado y sin imprevistos: el trabajo, el cole, las actividades. Con lo que disfruta de la tranquilidad, planifica y lleva a cabo tus nuevas rutinas en este próximo otoño.Buen otoño.