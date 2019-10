La diseñadora Esther Noriega crea una colección cápsula con las hermanas Torres De izquierda a derecha, Esther Noriega, Paola y Teresa Torres muestran algunas de las prendas de Tomu. / Henar Sastre La modelo con síndrome de Down y la 'youtuber' dan nombre con sus apellidos a la nueva marca de la creadora afincada en Valladolid SONIA QUINTANA Jueves, 3 octubre 2019, 07:23

'Mint tea' nació una tarde de verano tomando un té tres amigas. Así lo explica la diseñadora abulense afincada en Valladolid Esther Noriega. No es la primera vez que la creadora y las hermanas Torres colaboran en un proyecto de moda. Ya, en 2012, Paola desfiló para Esther Noriega en la Valencia Fashion Week. «Fue la primera persona con síndrome de Down de España en pisar una pasarela como modelo», recuerda la diseñadora. «Conozco a Teresa y a Paola desde hace ya varios años y nos une una bonita relación de amistad», apostilla la creadora. «Así que una tarde de verano tomando un té dijimos '¿y por qué no hacemos una colección de ropa?'».

Y aquí está. Así nació 'Mint tea' (o 'Té a la menta'), la primera colección de Tomu (Torres Munielo, los apellidos de Paola y Teresa) by Esther Noriega. 'Mint tea' es una colección cápsula que está a la venta exclusivamente en Internet. «Es una colección con prendas atemporales. Con este tiempo tan revuelto hemos pensando en prendas que te puedas poner durante todo el año». ¿Por qué 'Mint tea'? «Porque es un color que nos gusta a las tres; y es tendencia. Muchos diseñadores internacionales lo han incluido en sus colecciones y en el 'street style' de las grandes ciudades se ve mucho», señala la diseñadora.

La colección tiene mucho estampado floral «porque nos recuerda a las tazas de té de porcelana inglesa». Compuesta, sobre todo, de vestidos casual y cazadoras bombers, las hermanas vallisoletas Torres son también la imagen de la colección. «Todas las prendas tienen un toque de color verde menta». Una edición limitada que irá incorporando nuevas prendas en cada temporada.